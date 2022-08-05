Sosyal konut arsaları gizli tutuluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 81 şehre 150 bin sosyal konut projesi yapılacağının müjdesini vermesi dar gelirli vatandaşları sevince boğdu. Bu projeyle başta asgari ücretliler olmak üzere dar gelirli aileler kira öder gibi ev sahibi olacak. Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışları frenleyecek proje ile vatandaşa 20 yıl vade imkanı sağlanacak. Vatandaşın gözü ise evi olmayanlara açılacak arsaların hangi bölgelerde olacağına çevrildi.

FİYATLAR UÇMASIN DİYE SÖYLENMİYOR

Arsalar vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda uzun vadeli ödeme koşullarıyla satışa çıkarılacak. Vatandaş, tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyenler ise müteahhitlerle anlaşacak. Şimdi gözler, daha çok büyükşehirlerde hangi Hazine arazilerinin vatandaşa satılacağına çevrildi. Arsa fiyatlarının çok değerli olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin gibi büyükşehirlerde hangi bölgelerdeki arazilerin satılacağı merak konusu oldu. TOKİ ve Milli Emlak yetkilileri, gerek sosyal konut projelerinin gerekse vatandaşa satılacak Hazine arazilerinin yerleri konusunda ser verip sır vermiyor. Gerekçe ise arsanın bulunduğu bölgelerin fiyatlarının uçmaması.

ŞEHİT AİLELERİNE VE EVLENECEK GENÇLERE KONTENJAN

Yeni projede ise dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek. Konut sahipleri, başvuruların ardından yapılacak kura ile belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin detaylarını ise eylül ayında açıklayacak. Hükumet bir taraftan sosyal konut projesi için çalışırken, diğer taraftan altyapılı konut arsası satışı da yapacak. Buna göre, Hazine arazileri evi olmayan vatandaşın kullanımına açılacak.

Koruma amaçlı sit alanları açılabilir

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Biz lokasyon bilgisini tam olarak bilmiyoruz. Bu detaylar daha sonra söylenecektir. Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul'da arazi olarak koruma amaçlı sit ilan edilmiş alanlar kullanılabilir. Bazı boş araziler tespit edilebilir. Devletimiz bir şekilde boş arazi bulacaktır. Arazi yerlerinin önceden söylenmemesi vatandaşın lehine bir durum. Çünkü bu yerler açıklanırsa fiyatlar yükselebilir, proje sekteye uğrayabilir. Spekülasyonlara sebep olacağından açıklanmaması doğru bir karar" dedi.

Mehmet Ali Parto