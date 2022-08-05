Ukrayna'ya gidecek gemide denetim başladı
Ukrayna'ya gidecek gemide denetim başladı
ÖTV İndirimi olmazsa, aracını satanlar zarar eder
ÖTV İndirimi olmazsa, aracını satanlar zarar eder
Sosyal konut arsaları gizli tutuluyor
Sosyal konut arsaları gizli tutuluyor
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Akar duyurdu: Tahıl yüklü 3 gemi daha yola çıkacak
Bakan Akar duyurdu: Tahıl yüklü 3 gemi daha yola çıkacak
Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı
Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı
Fahrettin Altun'dan 'KPSS geçerlilik süresi' açıklaması
Fahrettin Altun'dan 'KPSS geçerlilik süresi' açıklaması
Eğitim uzmanı Gültekin'den Türkçe sorularında şifreleme iddiası
Eğitim uzmanı Gültekin'den Türkçe sorularında şifreleme iddiası
Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 sürekli işçi alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 sürekli işçi alacak
Mide ameliyatı olan kadın hayatını kaybetti, hastane inceleme başlattı
Mide ameliyatı olan kadın hayatını kaybetti, hastane inceleme başlattı
Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri
Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri
Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısı tamamen yandı
Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısı tamamen yandı
KPSS ile personel alım takvimi güncellenecek
KPSS ile personel alım takvimi güncellenecek
Yayınevinden açıklama: Sızdırılma yok, sorularımız kullanıldı
Yayınevinden açıklama: Sızdırılma yok, sorularımız kullanıldı
TOGG ilk kez şarjda görüntülendi
TOGG ilk kez şarjda görüntülendi
Bu bölüme yerleşen adaylara maaş gibi burs ve iş garantisi
Bu bölüme yerleşen adaylara maaş gibi burs ve iş garantisi
Yayınevi sahibinden '20 soru ÖSYM ile aynı' iddialarına yalanlama
Yayınevi sahibinden '20 soru ÖSYM ile aynı' iddialarına yalanlama
Çocuk Teslimi Yönetmeliği yayımlandı, 90 yıllık uygulama sona erdi
Çocuk Teslimi Yönetmeliği yayımlandı, 90 yıllık uygulama sona erdi
Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı
Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı
Emniyette bazı birimlerdeki personelin fazla çalışma oranı arttırıldı
Emniyette bazı birimlerdeki personelin fazla çalışma oranı arttırıldı
Mükerrer Resmi Gazete'de 'yaş haddi' düzenlemesi yayımlandı
Mükerrer Resmi Gazete'de 'yaş haddi' düzenlemesi yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ sona erdi
Kovid nedeniyle yoğun bakımda yüzde 30 artış
Kovid nedeniyle yoğun bakımda yüzde 30 artış
Tarım Bakanı, yeminli tarım müşavirlerinin görevini açıkladı
Tarım Bakanı, yeminli tarım müşavirlerinin görevini açıkladı
Bakan açıklamıştı, ESK yüzde 25'lik indirimi yansıttı
Bakan açıklamıştı, ESK yüzde 25'lik indirimi yansıttı
KPSS soruşturmasında soru kitapçıklarına el konuldu
KPSS soruşturmasında soru kitapçıklarına el konuldu
DDK Başkanı'ndan 'ÖSYM soruşturması' hakkında yeni açıklama
DDK Başkanı'ndan 'ÖSYM soruşturması' hakkında yeni açıklama
Kritik süreçte YAŞ toplantısı! Komutanların görev süresi uzatılacak
Kritik süreçte YAŞ toplantısı! Komutanların görev süresi uzatılacak
Bakan Nebati: Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye para akışı hızlandı
Bakan Nebati: Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye para akışı hızlandı
ÖSYM'de 'havuz problemi', KPSS'de oklar 'iptal'e çıkıyor!
ÖSYM'de 'havuz problemi', KPSS'de oklar 'iptal'e çıkıyor!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

ÖTV İndirimi olmazsa, aracını satanlar zarar eder

Sıfır araçlara ÖTV indirimi yapılacağı yönündeki beklenti, ikinci elin ateşini aldı. Satışa çıkarılan otomobil sayısı beş günde 30 bini aştı. Galericiler "İndirim olmazsa, satanlar zarar eder" dedi

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 05 Ağustos 2022 07:31
Yazdır
ÖTV İndirimi olmazsa, aracını satanlar zarar eder

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) genel tebliğinde yer alan 'Bakanlar Kurulu' ibaresi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirilmişti. Cumhurbaşkanı'nın, motorlu araç ÖTV ve matrahlarında alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabileceği veya sıfıra indirebileceği belirtilmişti. Yaşanan bu durum hem toplum hem de sektör nezdinde indirim beklentisi oluşturdu. Sıfır araçlara gelecek ÖTV indirimiyle fiyatların düşeceğini düşünen vatandaş ellerindeki araçları vergi indirimi yapılmadan yüksek fiyattan satışa çıkardı. 30 Temmuz'da internette satışta olan araç sayısı 666 bin iken, bugün rakam 696 bine yükseldi. 5 günde 30 bin araç satışa çıktı. Satışa çıkan araç sayısı artarken ikinci el piyasasında satışlar frene bastı.

FİYATLAR DÜŞÜŞE GEÇECEK

İstoç'ta galericilik yapan Serkan Demirkıran "ÖTV indiriminde çok büyük bir beklenti oluştu. Doğal olarak vatandaş ikinci el almak yerine bekleyip sıfır otomobil almak istiyor. Ticaret azaldı, bir süre daha böyle devam ederse fiyatlar düşer" dedi. Henüz açıklanmış bir karar olmadan vatandaşların ellerindeki araçları satmaya başlamasının yanlış olduğunu söyleyen Demirkıran "Zarar edebilirler. Bir de bunlar tok satıcı. Fiyatı yüksekten yazıyorlar. Araba satılmıyor. Piyasada satılık araç sayısı birden arttı. Diyelim ÖTV indirimi olmadı, o zaman ne olacak" diye konuştu.

ÖTV KAYGISINA SON KAMPANYASI BAŞLADI

Bazı galericiler ise ÖTV beklentisi ile duran satışlarını hareketlendirmek için kampanya başlattı. İstoç'ta bir galerici 'ÖTV KAYGISINA SON' adı altında yaptığı kampanya çerçevesinde "Satın alacağınız aracı 6 aya kadar aynı fiyattan geri alırız' söylemiyle satış yapıyor. Şart olarak 15 bin kilometreyi geçirmeme şartı aranıyor.

KAAN ZENGİNLİ

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Avrupa'nın kışı sanayicinin yazı
Avrupa'nın kışı sanayicinin yazı
İngiltere'de 27 yılın en yüksek faiz artışı
İngiltere'de 27 yılın en yüksek faiz artışı
Brent petrol düşüşü devam ediyor: 93,72 dolar
Brent petrol düşüşü devam ediyor: 93,72 dolar
Melih Gökçek'ten geri alınan zırhlı cip ihaleyle satıldı
Melih Gökçek'ten geri alınan zırhlı cip ihaleyle satıldı
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Dolar günü düşüşle tamamladı
Dolar günü düşüşle tamamladı

Bu Habere Tepkiniz

Milli Eğitim Bakanlığı soruşturmalarla ilgili tereddüte düşülen dört soruyu cevapladı

Milli Eğitim Bakanlığı soruşturmalarla ilgili tereddüte düşülen dört soruyu cevapladı

Personele ek savunma yapması için makul bir ek süre verilebilir mi, "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezasının savunmasını hangi makam alır, Geçici görevlendirme ile kadrosunun bulunduğu kurum ve ilçe dışında başka bir ilçede görevlendirilen personel disiplin amiri kimdir? İşte bu soruların cevapları.
YAŞ kararları açıklandı, işte alınan kararların tam listesi

YAŞ kararları açıklandı, işte alınan kararların tam listesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın YAŞ kararlarının sonuçlarını açıkladı.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Yaz tatilinde; nöbet görevine bağlı ek ders ödenir mi, idari izinli sayılan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenir mi?

Yaz tatilinde; nöbet görevine bağlı ek ders ödenir mi, idari izinli sayılan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenir mi?

MEB; Yaz tatillerinde tam gün tam yıl eğitim kapsamında eğitim faaliyeti yürütülen halk eğitimi merkezlerinde görevli müdür yardımcıları ve öğretmenlere, bu süreçte nöbet görevine bağlı olarak ek ders ödenip ödenemeyeceği, ders yılı içerisinde bulunmayan idari idari izin ilan edilen günlerde yöneticilerin ders görevlerini yapmış sayılıp sayılmayacağı hakkında görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
2022 KPSS iptal edildi

2022 KPSS iptal edildi

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.
ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi.
1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

Memurların emeklilik yaşının bulunmasında 23/05/2002 tarihindeki toplam süreye bakılır, sigortalılık süresine göre yaş belirlenmez.
Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?

Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?

Memurun fiili işlediği tarihteki fiilen görevli disiplin amirinin mi, yoksa fiili işlediği yerdeki disiplin amirliği makamının mı anlaşılacağı hususunda Milli Eğitim Bakanlığı görüş bildirdi.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %79,60, aylık %2,37 oldu
ÖSYM başkanı görevden alındı

ÖSYM başkanı görevden alındı

31 Temmuz'daki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavındaki sorularla birebir aynı olduğu iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 31.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 31.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 31.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 5 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. son başvuru tarihi 15 Eylül 2022.
Herkes paylaşımını konuşuyor!

Herkes paylaşımını konuşuyor!

Eski manken Demet Şener'den duygusal bir mesaj...