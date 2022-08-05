Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınında hasar oluştu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ağustos 2022 08:02
Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangında hasar oluşan bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde çıkan yangına, 2 uçak, 5 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 kara ekibi, 5 dozer ve 220 personelle müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla da gece görüşlü helikopter devreye girerek söndürme çalışmalarına destek vermişti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız