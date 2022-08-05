Tasarruflarda döviz ve altın tercihi sürüyor

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Ukrayna'ya gidecek gemide denetim başladı
Ukrayna'ya gidecek gemide denetim başladı
ÖTV İndirimi olmazsa, aracını satanlar zarar eder
ÖTV İndirimi olmazsa, aracını satanlar zarar eder
Sosyal konut arsaları gizli tutuluyor
Sosyal konut arsaları gizli tutuluyor
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Akar duyurdu: Tahıl yüklü 3 gemi daha yola çıkacak
Bakan Akar duyurdu: Tahıl yüklü 3 gemi daha yola çıkacak
Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı
Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı
Fahrettin Altun'dan 'KPSS geçerlilik süresi' açıklaması
Fahrettin Altun'dan 'KPSS geçerlilik süresi' açıklaması
Eğitim uzmanı Gültekin'den Türkçe sorularında şifreleme iddiası
Eğitim uzmanı Gültekin'den Türkçe sorularında şifreleme iddiası
Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 sürekli işçi alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 sürekli işçi alacak
Mide ameliyatı olan kadın hayatını kaybetti, hastane inceleme başlattı
Mide ameliyatı olan kadın hayatını kaybetti, hastane inceleme başlattı
Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri
Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri
Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısı tamamen yandı
Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısı tamamen yandı
KPSS ile personel alım takvimi güncellenecek
KPSS ile personel alım takvimi güncellenecek
Yayınevinden açıklama: Sızdırılma yok, sorularımız kullanıldı
Yayınevinden açıklama: Sızdırılma yok, sorularımız kullanıldı
TOGG ilk kez şarjda görüntülendi
TOGG ilk kez şarjda görüntülendi
Bu bölüme yerleşen adaylara maaş gibi burs ve iş garantisi
Bu bölüme yerleşen adaylara maaş gibi burs ve iş garantisi
Yayınevi sahibinden '20 soru ÖSYM ile aynı' iddialarına yalanlama
Yayınevi sahibinden '20 soru ÖSYM ile aynı' iddialarına yalanlama
Çocuk Teslimi Yönetmeliği yayımlandı, 90 yıllık uygulama sona erdi
Çocuk Teslimi Yönetmeliği yayımlandı, 90 yıllık uygulama sona erdi
Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı
Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı
Emniyette bazı birimlerdeki personelin fazla çalışma oranı arttırıldı
Emniyette bazı birimlerdeki personelin fazla çalışma oranı arttırıldı
Mükerrer Resmi Gazete'de 'yaş haddi' düzenlemesi yayımlandı
Mükerrer Resmi Gazete'de 'yaş haddi' düzenlemesi yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ sona erdi
Kovid nedeniyle yoğun bakımda yüzde 30 artış
Kovid nedeniyle yoğun bakımda yüzde 30 artış
Tarım Bakanı, yeminli tarım müşavirlerinin görevini açıkladı
Tarım Bakanı, yeminli tarım müşavirlerinin görevini açıkladı
Bakan açıklamıştı, ESK yüzde 25'lik indirimi yansıttı
Bakan açıklamıştı, ESK yüzde 25'lik indirimi yansıttı
KPSS soruşturmasında soru kitapçıklarına el konuldu
KPSS soruşturmasında soru kitapçıklarına el konuldu
DDK Başkanı'ndan 'ÖSYM soruşturması' hakkında yeni açıklama
DDK Başkanı'ndan 'ÖSYM soruşturması' hakkında yeni açıklama
Kritik süreçte YAŞ toplantısı! Komutanların görev süresi uzatılacak
Kritik süreçte YAŞ toplantısı! Komutanların görev süresi uzatılacak
Bakan Nebati: Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye para akışı hızlandı
Bakan Nebati: Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye para akışı hızlandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Tasarruflarda döviz ve altın tercihi sürüyor

Birikimlerini TL yerine döviz ve altın hesaplarında tutma eğilimi katılım bankası mudilerinde diğer bankalara göre daha yüksek.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 05 Ağustos 2022 09:05
Yazdır
Tasarruflarda döviz ve altın tercihi sürüyor

Döviz mevduatları toplam mevduat içinde ağırlığını korurken katılım bankaları mevduat bankalarının önünde bulunuyor. Katılım bankalarında toplam mevduatta en fazla DTH payına sahip il ise yüzde 71,6 ile Tunceli, mevduat bankalarında ise birincilik yurtdışında.

Döviz mevduatı ve dolarizasyon tartışmaları Türkiye'nin bitmeyen gündem maddesi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) şirketlere TL kredi kullanma için döviz mevduatı sınırlaması getirirken bireylerde henüz döviz mevduatlarına yönelik bir kısıtlama bulunmuyor. Son dönemde bazı yayınlarda 'döviz stokçuluğu'na ilişkin haberler çıksa da bankalardaki döviz mevduatı serbest piyasa ekonomisi içinde değerlendirilmeye devam ediyor. BDDK'nın açıkladığı sektörün ilk altı ayındaki veriler katılım bankalarının toplam mevduat içinde payları düşük olsa bile mevduatlarının yüzde 41'inin yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin altın hariç DTH (döviz mevduatı) olduğunu ortaya koyuyor. Mevduat bankalarında ise toplam mevduat içinde yine yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin altın hariç DTH oranı yüzde 36 seviyesinde. Hem kamu hem de katılım bankalarında yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin altın mevduatının toplam mevduattaki payı ise yüzde 20. Katılım bankalarında TL cinsi mevduatın payı ise sadece yüzde 19,7 iken mevduat bankalarında ise TL cinsi mevduatın toplam mevduattaki payı yüzde 23,7.

Katılım bankasında en yüksek DTH oranı Tunceli'de

2022'nin ilk yarısına dair illerdeki bankacılık sektörünün görünümüne ilişkin Fintürk verileri BDDK tarafından açıklandı. DTH'ların değişimi ise bu yüksek enflasyon ve değer kaybeden TL görünümünde dikkatle izleniyor. İllerde katılım ve mevduat bankalarındaki mevduatlara ilişkin ayrıntılar katılım bankalarının DTH konusunda mevduat bankalarının ilerisinde olduğunu gösteriyor. Katılım bankalarında toplam mevduat içinde yüzde 41 oranında DTH olsa da bazı illerde bu oran yüzde 71'i bile aşıyor. Katılım bankalarında en çok DTH mevduatı oranına sahip olan il yüzde 71,6 ile Tunceli. Onu yüzde 71,1 ile Hakkari izlerken, Kilislilerin katılım bankalarındaki DTH mevduatının toplam mevduata oranı yüzde 70,34. Bingöl'de yüzde 67,7, Ardahan'da yüzde 67,1, Şırnak'ta ise oran yüzde 67,03 seviyesinde. Katılım bankalarında DTH oranının en düşük olduğu il ise yüzde 18,9 ile Ankara. Ankara'yı yüzde 27,8 ile Karabük, yüzde 29 ile Kocaeli, yüzde 39,7 ile de Çorum izliyor. Yurtdışında yaşayanların katılım bankasındaki DTH oranı ise yüzde 56 seviyesinde.

Katılım bankalarında düşük payı olan TL mevduata karşılık en fazla toplam mevduatta TL mevduat payına sahip il yüzde 48,82 ile Artvin.

Mevduat bankalarında en yüksek oran yurtdışının

Mevduat bankalarında ise toplam mevduat içinde DTH mevduatı oranı yüzde 36 seviyesinde. Mevduat bankalarında toplam mevduata göre oranlandığında en yüksek DTH mevduatı yüzde 67 ile yurtdışındakilerin oluyor. İkincilik ise yüzde 59,5 ile Yozgat'ta bulunurken, Aksaray'da mevduat bankalarında DTH mevduatının payı yüzde 58,15 ile ikinci sırada bulunuyor. Nevşehir'de yüzde 57,3, Kırşehir'de yüzde 55,1, Gümüşhane'de ise yüzde 53,6 mevduat bankalarındaki DTH mevduatı oranı. Katılım bankalarında DTH mevduat oranı yüzde 71'i aşarak birinci sırada olan Tunceli'nin mevduat bankalarındaki DTH oranı yüzde 51,8'i buluyor. Mevduat bankalarında DTH mevduatının payının en düşük olduğu ile yüzde 15 ile Kastamonu, onu yüzde 22,1'lik pay ile Karabük izlerken, Ankara yüzde 23,26 paya sahip durumda. Mevduat bankalarında TL mevduatta en yüksek payı alan il yüzde 51,2 ile Ardahan. Ardahan'ın ardından yüzde 49,23 pay ile Kars, yüzde 47,95 ile Çanakkale geliyor.

Öte yandan hem mevduat hem de katılım bankalarının ortaklaştığı konu ise altın mevduatının toplam mevduattaki oranı. Mevduat bankalarında da katılım bankalarında da altın mevduatının toplam mevduata oranı yüzde 20 seviyelerinde.

Şebnem TURHAN

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Brent petrolün varil fiyatı 94,53 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 94,53 dolar
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Küçükbaş hayvan yetiştiricileri ESK'nin kuzu eti fiyatına yaptığı indirimden memnun
Küçükbaş hayvan yetiştiricileri ESK'nin kuzu eti fiyatına yaptığı indirimden memnun
Akkuyu NGS'ye finansman aranıyor
Akkuyu NGS'ye finansman aranıyor

Bu Habere Tepkiniz

Milli Eğitim Bakanlığı soruşturmalarla ilgili tereddüte düşülen dört soruyu cevapladı

Milli Eğitim Bakanlığı soruşturmalarla ilgili tereddüte düşülen dört soruyu cevapladı

Personele ek savunma yapması için makul bir ek süre verilebilir mi, "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezasının savunmasını hangi makam alır, Geçici görevlendirme ile kadrosunun bulunduğu kurum ve ilçe dışında başka bir ilçede görevlendirilen personel disiplin amiri kimdir? İşte bu soruların cevapları.
YAŞ kararları açıklandı, işte alınan kararların tam listesi

YAŞ kararları açıklandı, işte alınan kararların tam listesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın YAŞ kararlarının sonuçlarını açıkladı.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Yaz tatilinde; nöbet görevine bağlı ek ders ödenir mi, idari izinli sayılan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenir mi?

Yaz tatilinde; nöbet görevine bağlı ek ders ödenir mi, idari izinli sayılan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenir mi?

MEB; Yaz tatillerinde tam gün tam yıl eğitim kapsamında eğitim faaliyeti yürütülen halk eğitimi merkezlerinde görevli müdür yardımcıları ve öğretmenlere, bu süreçte nöbet görevine bağlı olarak ek ders ödenip ödenemeyeceği, ders yılı içerisinde bulunmayan idari idari izin ilan edilen günlerde yöneticilerin ders görevlerini yapmış sayılıp sayılmayacağı hakkında görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
2022 KPSS iptal edildi

2022 KPSS iptal edildi

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.
ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi.
1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

Memurların emeklilik yaşının bulunmasında 23/05/2002 tarihindeki toplam süreye bakılır, sigortalılık süresine göre yaş belirlenmez.
Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?

Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?

Memurun fiili işlediği tarihteki fiilen görevli disiplin amirinin mi, yoksa fiili işlediği yerdeki disiplin amirliği makamının mı anlaşılacağı hususunda Milli Eğitim Bakanlığı görüş bildirdi.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %79,60, aylık %2,37 oldu
ÖSYM başkanı görevden alındı

ÖSYM başkanı görevden alındı

31 Temmuz'daki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavındaki sorularla birebir aynı olduğu iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ek listede dağılımı gösterilen temizlik görevlisi meslek kolunda 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 12 ağustos 2022
MasterChef Türkiye 31.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 31.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 31.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 5 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Paylaşımı hayranlarını krize soktu!

Paylaşımı hayranlarını krize soktu!

Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul'un ayrılması ardından gündeme bomba gibi düşen Deniz Baysal'ın "partneri kim olacak?" sorularına güzel oyuncudan krizlere sokan bir paylaşım geldi.