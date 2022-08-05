Bolu'da define için kazılan tünelde kimyasal maddeden etkilenen kişi öldü

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Ukrayna'ya gidecek gemide denetim başladı
Ukrayna'ya gidecek gemide denetim başladı
ÖTV İndirimi olmazsa, aracını satanlar zarar eder
ÖTV İndirimi olmazsa, aracını satanlar zarar eder
Sosyal konut arsaları gizli tutuluyor
Sosyal konut arsaları gizli tutuluyor
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Akar duyurdu: Tahıl yüklü 3 gemi daha yola çıkacak
Bakan Akar duyurdu: Tahıl yüklü 3 gemi daha yola çıkacak
Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı
Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı
Fahrettin Altun'dan 'KPSS geçerlilik süresi' açıklaması
Fahrettin Altun'dan 'KPSS geçerlilik süresi' açıklaması
Eğitim uzmanı Gültekin'den Türkçe sorularında şifreleme iddiası
Eğitim uzmanı Gültekin'den Türkçe sorularında şifreleme iddiası
Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 sürekli işçi alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 sürekli işçi alacak
Mide ameliyatı olan kadın hayatını kaybetti, hastane inceleme başlattı
Mide ameliyatı olan kadın hayatını kaybetti, hastane inceleme başlattı
Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri
Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri
Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısı tamamen yandı
Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısı tamamen yandı
KPSS ile personel alım takvimi güncellenecek
KPSS ile personel alım takvimi güncellenecek
Yayınevinden açıklama: Sızdırılma yok, sorularımız kullanıldı
Yayınevinden açıklama: Sızdırılma yok, sorularımız kullanıldı
TOGG ilk kez şarjda görüntülendi
TOGG ilk kez şarjda görüntülendi
Bu bölüme yerleşen adaylara maaş gibi burs ve iş garantisi
Bu bölüme yerleşen adaylara maaş gibi burs ve iş garantisi
Yayınevi sahibinden '20 soru ÖSYM ile aynı' iddialarına yalanlama
Yayınevi sahibinden '20 soru ÖSYM ile aynı' iddialarına yalanlama
Çocuk Teslimi Yönetmeliği yayımlandı, 90 yıllık uygulama sona erdi
Çocuk Teslimi Yönetmeliği yayımlandı, 90 yıllık uygulama sona erdi
Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı
Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı
Emniyette bazı birimlerdeki personelin fazla çalışma oranı arttırıldı
Emniyette bazı birimlerdeki personelin fazla çalışma oranı arttırıldı
Mükerrer Resmi Gazete'de 'yaş haddi' düzenlemesi yayımlandı
Mükerrer Resmi Gazete'de 'yaş haddi' düzenlemesi yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ sona erdi
Kovid nedeniyle yoğun bakımda yüzde 30 artış
Kovid nedeniyle yoğun bakımda yüzde 30 artış
Tarım Bakanı, yeminli tarım müşavirlerinin görevini açıkladı
Tarım Bakanı, yeminli tarım müşavirlerinin görevini açıkladı
Bakan açıklamıştı, ESK yüzde 25'lik indirimi yansıttı
Bakan açıklamıştı, ESK yüzde 25'lik indirimi yansıttı
KPSS soruşturmasında soru kitapçıklarına el konuldu
KPSS soruşturmasında soru kitapçıklarına el konuldu
DDK Başkanı'ndan 'ÖSYM soruşturması' hakkında yeni açıklama
DDK Başkanı'ndan 'ÖSYM soruşturması' hakkında yeni açıklama
Kritik süreçte YAŞ toplantısı! Komutanların görev süresi uzatılacak
Kritik süreçte YAŞ toplantısı! Komutanların görev süresi uzatılacak
Bakan Nebati: Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye para akışı hızlandı
Bakan Nebati: Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye para akışı hızlandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bolu'da define için kazılan tünelde kimyasal maddeden etkilenen kişi öldü

Bolu'nun Seben ilçesinde, define için kazılan tünelde kimyasal maddeden etkilenen kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ağustos 2022 09:47
Yazdır
Bolu'da define için kazılan tünelde kimyasal maddeden etkilenen kişi öldü

Samsun'dan Fatih Uzun (52) ve Zonguldak'tan Durmuş Akyol (51), kaçak kazı yapmak için Bozyer köyü Gücük mevkisine geldi.

Yerleşim alanından 5 kilometre uzaklıkta sarp arazide kaçak kazı yapan 2 kişi, hilti yardımıyla yaklaşık 12 metre derinliğinde tünel açtı.

Büyük bir kaya parçasıyla karşılaşan iki arkadaş, yanlarında getirdikleri kimyasal maddeyi kullanarak kayayı patlattı. Patlamanın ardından açtıkları tünele giren Uzun, fenalaşarak dışarı çıktı.

Fenalaştığını gördüğü arkadaşına suni teneffüs ve kalp masajı yapan Akyol, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Sarp araziden uzun süre yürüyerek olay yerine ulaşan sağlık personeli, Fatih Uzun'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Dağın yamacında sarp bir arazide bulunan Uzun'un cesedi, incelemelerin ardından Jandarma Genel Komutanlığından gelen helikopterle alındı. İlçenin futbol sahasına inen helikopterden alınan Uzun'un cesedi, ambulansla kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan bölgeye çekim yapmak için giden bazı basın mensupları da sarp yamaçtan geçtikleri sırada ayaklarının kayması sonucu uçuruma düşme tehlikesi atlattı.

- "Tünele girme dedim"

Durmuş Akyol, kimyasal kullanılarak kayanın patlatılmasının ardından arkadaşını tünele girmemesi konusunda uyardığını belirterek, "Tüm uyarılarıma rağmen tünele girdi. Rahatsızlandıktan sonra tünelden çıktı ve düştü. İlk müdahaleyi ben yaptım. Sağlık ekiplerine ben haber verdim." diye konuştu.

Fatih Uzun'un daha önce kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Konya'da eşini tabancayla öldüren koca tutuklandı
Konya'da eşini tabancayla öldüren koca tutuklandı
8 ilde eş zamanlı operasyon: Hesaplarında 1 milyar liralık para trafiği tespit edildi
8 ilde eş zamanlı operasyon: Hesaplarında 1 milyar liralık para trafiği tespit edildi
8-11 yaşlarındaki üç çocuk video için küçük çocuğun elini kesti!
8-11 yaşlarındaki üç çocuk video için küçük çocuğun elini kesti!
Sigortasız çalıştırılan işçi, sigorta isteyince bardaklı saldırıya uğradı
Sigortasız çalıştırılan işçi, sigorta isteyince bardaklı saldırıya uğradı
Video çekmek için çocuğun elini kırık şişeyle kestiler
Video çekmek için çocuğun elini kırık şişeyle kestiler
Eğitim uzmanı Gültekin'den Türkçe sorularında şifreleme iddiası
Eğitim uzmanı Gültekin'den Türkçe sorularında şifreleme iddiası

Bu Habere Tepkiniz

Milli Eğitim Bakanlığı soruşturmalarla ilgili tereddüte düşülen dört soruyu cevapladı

Milli Eğitim Bakanlığı soruşturmalarla ilgili tereddüte düşülen dört soruyu cevapladı

Personele ek savunma yapması için makul bir ek süre verilebilir mi, "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezasının savunmasını hangi makam alır, Geçici görevlendirme ile kadrosunun bulunduğu kurum ve ilçe dışında başka bir ilçede görevlendirilen personel disiplin amiri kimdir? İşte bu soruların cevapları.
YAŞ kararları açıklandı, işte alınan kararların tam listesi

YAŞ kararları açıklandı, işte alınan kararların tam listesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın YAŞ kararlarının sonuçlarını açıkladı.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Yaz tatilinde; nöbet görevine bağlı ek ders ödenir mi, idari izinli sayılan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenir mi?

Yaz tatilinde; nöbet görevine bağlı ek ders ödenir mi, idari izinli sayılan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenir mi?

MEB; Yaz tatillerinde tam gün tam yıl eğitim kapsamında eğitim faaliyeti yürütülen halk eğitimi merkezlerinde görevli müdür yardımcıları ve öğretmenlere, bu süreçte nöbet görevine bağlı olarak ek ders ödenip ödenemeyeceği, ders yılı içerisinde bulunmayan idari idari izin ilan edilen günlerde yöneticilerin ders görevlerini yapmış sayılıp sayılmayacağı hakkında görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
2022 KPSS iptal edildi

2022 KPSS iptal edildi

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.
ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi.
1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

Memurların emeklilik yaşının bulunmasında 23/05/2002 tarihindeki toplam süreye bakılır, sigortalılık süresine göre yaş belirlenmez.
Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?

Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?

Memurun fiili işlediği tarihteki fiilen görevli disiplin amirinin mi, yoksa fiili işlediği yerdeki disiplin amirliği makamının mı anlaşılacağı hususunda Milli Eğitim Bakanlığı görüş bildirdi.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %79,60, aylık %2,37 oldu
ÖSYM başkanı görevden alındı

ÖSYM başkanı görevden alındı

31 Temmuz'daki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavındaki sorularla birebir aynı olduğu iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ek listede dağılımı gösterilen temizlik görevlisi meslek kolunda 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 12 ağustos 2022
MasterChef Türkiye 31.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 31.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 31.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 5 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Paylaşımı hayranlarını krize soktu!

Paylaşımı hayranlarını krize soktu!

Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul'un ayrılması ardından gündeme bomba gibi düşen Deniz Baysal'ın "partneri kim olacak?" sorularına güzel oyuncudan krizlere sokan bir paylaşım geldi.