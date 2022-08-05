Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 azalışla 2.720,46 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,21 puan değer kaybederek 2.720,46'ya indi.

Toplam işlem hacmi 18,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,98 holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile tekstil, deri, en çok kaybettiren ise yüzde 1,92 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne alıcılı başlayıp 2.738,85 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerek 2.720 seviyesinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin oynaklığı artırabileceğini belirterek, raporda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazanç verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

Piyasa beklentilerine göre, tarım dışı istihdamın 250 bine yavaşlaması, işsizlik oranının yüzde 3,6'da sabit kalması ve ortalama saatlik kazançların aylık yüzde 0,3 artması öngörülüyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.750 seviyesinin direnç, 2.600 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.