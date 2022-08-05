Çöp evden çıkan çocuğu tanıyan doktor: Anneannesine refakat ediyordu

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki dairesini 2020 yılında Kamuran Pınar Acar'a kiralayan Aydın S., kiracısının hiç ödeme yapmaması üzerine avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu.



Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi, evin tahliyesine karar verdi. Kararın ardından eve giden icra ekibi, içerisinin çöple dolu olduğunu gördü. 22 Temmuz günü temizlik için eve gelen belediye ekipleri, kapısı kilitli olan çöplerle dolu odada Kamuran Pınar Acar'ın yeğeni Cem Muhammet A.'yı bitkin ve yarı baygın halde buldu. Yaklaşık 1 yıldır odada tutulduğu tahmin edilen çocuk, hastaneye kaldırıldı.



Olayın ardından gözaltına alınan, ifadesinde "Yeğenim anneannesi ile beraber kalıyordu. Annem öldükten sonra şehir dışında yaşayan kardeşim ile iletişim kurmaya çalıştım. Fakat annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum" diyen Kamuran Pınar Acar tutuklandı.



Oğlunun kardeşinin yanında olduğunu öğrenince Bursa'ya gelen Yasemin Acar, Cem Muhammet'i alarak Antalya'ya döndü. Muhammet Cem daha sonra Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Küçük çocuk rahatsızlığı nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı.



'BİLGİSAYARI ÇOK SEVİYORDU'

Bursa'da Çekirge Devlet Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Enis Koçak, Cem Muhammet A.'yı kendisini ve hastanede çalışan birçok personelin çok iyi tanıdığını söyledi. Cem Muhammet A.'nın 3 yıl öncesine kadar kalp hastası olan ve daha sonra yaşamını yitiren anneannesi hastaneye gelip ona refakat ettiğini açıklayan Uzman Dr. Enis Koçak, şöyle konuştu:



"Anneannesi Asuman Hanımı kalp hastalığından dolayı 2013 yılından itibaren takip ediyordum. Kan sulandırıcı ilaç kullandığı için yaklaşık 20 günde bir kontrole çağırıyorduk. Vefatından yaklaşık 1,5 yıl önce 6 yaşlarında adını bize Cemal olarak tanıttığı torunuyla gelmeye başladı. Adı Cem Muhammet'miş. Anneannesini son zamanlarında kontrollere daha sık olarak çağırmaya başlamıştık.



Cem Muhammet A., anneannesiyle gelirken içeri biraz erken girer, bizimle sohbet ederdi. Bilgisayarla oynardı. Asuman Hanımı acil servise tetkik ve tedavi için gönderiyorduk. Cem Muhammet, anneannesini acil servise götürerek sonuçlar çıktığı zaman bizim yanımıza getiriyordu. Hatta sonuçlara ikimiz beraber bilgisayardan bakıyorduk. Cem Muhammet'in bir özelliği vardı.



Geldiğinde ben hep kalem ya da çikolata gibi bir hediyeler veriyordum. Ama anneannesinden izinsiz hayatta kabul etmezdi. Mutlaka anneannesinden onay alıyordu. Bu şekilde Cem Muhammet'i yakından tanıma fırsatı buldum. Onun son halini görünce çok üzüldük.''

