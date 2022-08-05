Ukrayna limanlarındaki Türk bayraklı ve sahipli 2 geminin Türkiye'ye doğru seyri başladı
Ukrayna limanlarından 24 Şubat'tan bu yana çıkamayan Türk bayraklı POLARNET ile Türk sahipli NAVİSTAR gemileri Türkiye'ye doğru seyre başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ağustos 2022 11:01
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda, "24 Şubat'tan beri Ukrayna limanlarından çıkamayan Türk bayraklı POLARNET ile Türk sahipli NAVİSTAR gemilerimiz limanlardan ayrılarak ülkemize doğru seyre başladı. Tahıl koridoru ile açılan Ukrayna limanlarında bulunan diğer 6 gemimiz de en yakın zamanda ayrılacaklar." ifadesi kullanıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız