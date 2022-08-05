İletişim Başkanlığı'nda yeni bir merkez kuruldu
Fahrettin Altun: İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Eklenme : 05 Ağustos 2022 11:32
İletişim Başkanı Altun:
Ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris Kardaş'ı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız