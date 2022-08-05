Son seçim anketi Metropoll'den geldi dikkat çeken sonuçlar

Metropoll Araştırma Şirketi'nin araştırmasında "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Ankette Millet İttifakı diyenlerin oranı yüzde 39,5 olarak belirlenirken, Cumhur İttifakı diyenlerin oranı ise 39,8 olarak belirlendi.

Ankete göre kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde 33,8 ile ilk sırada yer aldı. AK Parti'yi yüzde 25,0 ile CHP ikinci sırada takip etti.

İYİ Parti yüzde 14,5 ile üçüncü sırada yer alırken HDP yüzde 11,2 iki ile dördüncü sıradaki parti oldu.

MHP yüzde 6,0 ile oy oranı alırken onu yüzde 2,8 ile DEVA Partisi ve yüzde 2,00 ile Zafer Partisi takip etti. Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin listede yer almaması dikkat çekti.