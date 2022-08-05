Erdoğan'dan Kovid-19'a yakalanan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 teşhisi konulan sanatçı Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ağustos 2022 15:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 teşhisi konulan sanatçı Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi alarak kendisine şifa temennisinde bulundu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız