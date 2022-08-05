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7 aylık satışlarda benzinli otomobiller zirvede

Türkiye otomotiv pazarında 2022 yılının 7 aylık döneminde en fazla benzinli otomobiller satıldı. İkinci sıradaki dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay ise azalmaya devam etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ağustos 2022 16:18
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7 aylık satışlarda benzinli otomobiller zirvede

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, Ocak-Temmuz 2022'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 azalarak 410 bin 110 adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, otomobil satışları yüzde 7,9 düşüşle 319 bin 313 ve hafif ticari araç satışları yüzde 5,3 azalışla 90 bin 797 adet oldu.

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretiminin tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarındaki düşüşün sürmesi dikkati çekti. Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

Oto gazlı otomobil satışlarında da azalış kaydedildi. Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları ise son dönemlerde olduğu gibi artmaya devam etti.

Benzinli otomobiller yine ilk sırada

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın 7 aylık döneminde benzinli otomobiller 226 bin 43 adetlik satışla ilk sırada yer aldı.

Dizel otomobil satışları ise 54 bin 654 adetle ikinci sıradaki yerini korudu.

Hibrit otomobil satışları 30 bin 417 adet olurken, oto gazlı otomobil satışları 5 bin 667 adet ve elektrikli otomobil satışı da 2 bin 532 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 225 bin 140 benzinli, 73 bin 997 dizel, 29 bin 918 hibrit, 16 bin 562 oto gazlı ve 1.019 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı.

Dizel ve oto gazlı otomobil satışları azalıyor

Benzinli otomobil satışları, bu yılın ocak-temmuz döneminde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 0,4, hibrit otomobil satışları yüzde 1,7 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 148,5 artış kaydetti.

Dizel otomobil satışları ise yüzde 26,1 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 65,8 geriledi.

Elektriklinin payı hala düşük

Ocak-Temmuz 2021'de yüzde 21,3 olan dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde yüzde 17,1'e geriledi.

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Söz konusu dönemde benzinli otomobillerin payı yüzde 64,9'dan yüzde 70,8'e yükselirken, oto gazlı otomobillerin payı yüzde 4,8'den yüzde 1,8'e geriledi.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,3'ten yüzde 0,8'e ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 8,6'dan yüzde 9,5'e çıktı.

Veriler, dünyada da yaygınlaşmakta olan elektrikli ve hibrit otomobillerin, Türkiye otomobil pazarından aldığı payın düşük seviyelerde olduğuna işaret etti.

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