MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Ağustos 2022 18:20
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçlarının açıklandığı belirtildi.
Detaylı bilgiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız