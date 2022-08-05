Üçüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti, kardeşi gözaltında
İstanbul Kağıthane'de oturduğu binanın üçüncü katındaki pencereden düşen kadın hayatını kaybetti. Polis, çelişkili ifadeler verdiği belirtilen kadının kardeşini gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ağustos 2022 18:33
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde H.A'nın (32), üçüncü kattaki dairenin penceresinden düşerek yaralanması ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis ekipleri, çelişkili ifadeler verdiği belirtilen H.A'nın kardeşi Ş.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız