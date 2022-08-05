Rusya'dan açıklama: Erdoğan ile Putin doğal gaz ödemesi konusunda anlaştı
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'ye gaz tedarikini görüştüler, doğalgaz için kısmi ödeme konusunda anlaştılar" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Ağustos 2022 20:10
- Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'ye gaz tedarikini görüştüler, doğalgaz için kısmi ödeme konusunda anlaştılar" dedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız