Darbedilen emekli polis 4 ay sonra hayatını kaybetti

İddiaya göre, Muğla'nın Ula ilçesi Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde 8 Nisan'da Pirketli bölgesinde karavanda yaşayan Mustafa Dören ile G.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.S, Dören'i sopa ile darbetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla bilinci kapalı halde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dören, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, Dören ile geç saatlere kadar alkol aldıklarını, sonrasında bir şey hatırlamadığını söyledi. "Bunu sen mi yaptın?" sorusuna, "Hatırlamıyorum. Çok alkollüydüm. Ben yapmış da olabilirim, yapmamış da olabilirim. Normalde biz Mustafa amca ile baba oğul gibiyizdir. Onu ben çok severim." dediği öne sürüldü.

Olay yerinde üzerinde kan olan bir sopa bulunduğu ve sopadaki parmak izi ile şüphelinin parmak izlerinin uyuştuğu öğrenildi.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dören, yoğun bakımda 4 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Dören'in sinema ve dizi oyuncusu oğlu Yiğit Dören, AA muhabirine, olaya sebebiyet veren kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Eski eşi sinema ve dizi oyuncusu Gülnihal Demir ise şüphelinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını dile getirdi.