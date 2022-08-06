Zangoç atayamıyor müftü atayacak: Aile hayatına müdahil oldular

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Okul servisinde araç tartışması: Araç az deyip fiyatı şişirecekler
Okul servisinde araç tartışması: Araç az deyip fiyatı şişirecekler
KPSS'de üçlü inceleme: Öğrenci, kitapçık ve cevap anahtarı
KPSS'de üçlü inceleme: Öğrenci, kitapçık ve cevap anahtarı
Sahadaki komutanlara terfi: Kritik operasyonlar yönettiler
Sahadaki komutanlara terfi: Kritik operasyonlar yönettiler
ESK: Yaptığımız indirim fiyatları düşürür
ESK: Yaptığımız indirim fiyatları düşürür
3 gün hastane hastane gezdi, şifayı tornacıda buldu
3 gün hastane hastane gezdi, şifayı tornacıda buldu
10 ay sonra ilk kez KİT'lere döviz satışı yapılmadı
10 ay sonra ilk kez KİT'lere döviz satışı yapılmadı
ÖSYM'den 2022 KPSS'ye ilişkin duyuru
ÖSYM'den 2022 KPSS'ye ilişkin duyuru
Ukrayna'ya gidecek Türk sahipli gemi yola çıktı
Ukrayna'ya gidecek Türk sahipli gemi yola çıktı
İletişim Başkanlığı'nda yeni bir merkez kuruldu
İletişim Başkanlığı'nda yeni bir merkez kuruldu
Piyasada 200 TL'lik banknot patlaması var
Piyasada 200 TL'lik banknot patlaması var
Borsa'dan üç rekor
Borsa'dan üç rekor
Akaryakıta çifte indirim yapıldı
Akaryakıta çifte indirim yapıldı
Meclis, dünya anayasalarını araştırdı
Meclis, dünya anayasalarını araştırdı
Bakan Özer'den 'yanlış eğitim politikası' sözlerine açıklama
Bakan Özer'den 'yanlış eğitim politikası' sözlerine açıklama
Bakan Kasapoğlu: 'Seyahatsever'e 50 bine yakın gencimiz başvurdu
Bakan Kasapoğlu: 'Seyahatsever'e 50 bine yakın gencimiz başvurdu
Üç büyükşehirde halk ekmeğe zam geliyor
Üç büyükşehirde halk ekmeğe zam geliyor
7 aylık satışlarda benzinli otomobiller zirvede
7 aylık satışlarda benzinli otomobiller zirvede
KPSS soruşturmasında MASAK da devrede
KPSS soruşturmasında MASAK da devrede
Son seçim anketi Metropoll'den geldi dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketi Metropoll'den geldi dikkat çeken sonuçlar
Yediiklim'den eğitim alan kişilerin cevap kağıtları inceleniyor
Yediiklim'den eğitim alan kişilerin cevap kağıtları inceleniyor
AYM'den aile sağlığı personelinin sözleşme feshine ilişkin iptal kararı
AYM'den aile sağlığı personelinin sözleşme feshine ilişkin iptal kararı
DDK Başkanı Arıncı'dan iptal edilen KPSS'ye ilişkin açıklama
DDK Başkanı Arıncı'dan iptal edilen KPSS'ye ilişkin açıklama
Çöp evden çıkan çocuğu tanıyan doktor: Anneannesine refakat ediyordu
Çöp evden çıkan çocuğu tanıyan doktor: Anneannesine refakat ediyordu
Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı
Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı
ÖTV İndirimi olmazsa, aracını satanlar zarar eder
ÖTV İndirimi olmazsa, aracını satanlar zarar eder
Sosyal konut arsaları gizli tutuluyor
Sosyal konut arsaları gizli tutuluyor
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Akar duyurdu: Tahıl yüklü 3 gemi daha yola çıkacak
Bakan Akar duyurdu: Tahıl yüklü 3 gemi daha yola çıkacak
Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı
Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı
Ana sayfaHaberler Dünya

Zangoç atayamıyor müftü atayacak: Aile hayatına müdahil oldular

Yunanistan, kukla müftü atama yasasını Batı Trakya Müslüman Türk azınlığını yok sayarak alelacele yürürlüğe koydu. Gümülcine'nin halk tarafından seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, "Atina'nın kiliseye zangoç atamaya hakkı yok, ama Müslümanlara müftü atayacak" dedi. Müftüyü atayacak heyetin içinde Hristiyanların da olabileceğini söyleyen Şerif, "Uluslararası anlaşmalara aykırı bu yasa ile Batı Trakya Türklerinin hakları ayaklar altına alınıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 06 Ağustos 2022 07:35
Yazdır
Zangoç atayamıyor müftü atayacak: Aile hayatına müdahil oldular

İnsan hakları ihlalleri ve uluslararası hukuka aykırı tutumları ile son günlerde sıkça adından söz ettiren Atina yönetimi, yine skandal bir olaya imza attı. Yunanistan Parlamentosu, Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlık ile istişare etmeden, "devlete müftü atama" yetkisi veren yasayı 2 Ağustos'ta yürürlüğe koydu. Yasa ile başta Lozan Anlaşması olmak üzere Yunanistan'daki Türk azınlığın haklarını güvence altına alan uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeyen Atina, müftülük kurumunu Yunan devletine bağlı bir kamu dairesine dönüştürmeyi hedefliyor. İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'nin vefatından hemen sonra parlamentoya sunulan tasarı, torba taslak halinde alelacele yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin detayları paylaşan Gümülcine kentinin halk tarafından seçilen müftüsü İbrahim Şerif, "Kilisesine zangoç (çan çalan)atayamayan Atina, Müslümanlara müftü atamaya çalışıyor" dedi.

LOZAN'I YOK SAYDILAR

Müslümanların ilk olarak 1913 yılında Atina Barış antlaşması ile Yunanistan sınırlarındaki haklarının güvenceye altına alındığını belirten Şerif, "İstanbul'da Rumlar nasıl yaşıyorsa, Batı Trakya'daki Müslümanlar da aynı usule göre yaşayacaktı. Daha sonra Lozan'da bu haklar tekrardan güvence altına alındı. Bugünkü müftüler oradaki Hristiyanlıktaki metropolitlerin (hukuki hakları olan dini lider) karşılığı. Anlaşmaların gereği Atina yönetimi tarafından çoğu zaman uygulanmadı" dedi. Atina'nın 1985 yılında uluslararası anlaşmaları yok sayarak bu dayatmalara başladığını belirten Eşref, "1985'te ilk naip atandı. 1990'da ise Atina hükümeti atanan naip için" bu sizin müftünüzdür" dayatmasında bulundu" ifadelerini kullandı.

AİLE HAYATINA MÜDAHİL OLDULAR

90'lı yıllarda Atina'nın müftülüğün gücünü zayıflatmaya ve makamın içini boşaltmaya başladığını belirten Şerif, "Müslüman halk evlenme, boşanma, miras paylaşımı ve çocuk velayeti paylaşımı gibi hukuksal durumlarda müftülüğe başvuruyordu. Yunanistan birkaç yıl önce çıkardığı yasa ile, burada azınlığın yaşantısına ve sosyolojik yapıya müdahale etmeye çalışıyor. Yasaya göre müftülük evlenme ve boşanma işlemlerine bakabilecek ancak hakim statüsünde olduğu için bunu sadece Yunanistan tarafından atanan müftüler yapacak" ifadelerini kullandı.

HRİSTİYAN HEYET SEÇECEK

Atanan kukla müftü üstünden azınlıkların haklarının ve değerlerinin suistimal edileceğini belirten Şerif, "Sözde müftü, Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı'na bağlı. Atamayı şu şekilde yapıyor: Bakanlık 10 kişilik bir heyet belirleyecek. Hristiyanların da olabileceği bu heyette daha önce '240 İmam Yasası' ile kendi atadığı imamlar arasından en az iki Müslüman olacak. Bu heyet kendisinin seçtiği 20 kişi ve kura ile seçilen 10 kişi arasında incelemede bulanarak bakanlığa gönderecek. Nihayetinde Atina yönetimi bu kişilerden dilediğini müftü olarak atayabilecek. Yasa, bu atanacak müftünün de masraflarını devlet bütçesinden değil, azınlık derneklerinin karşılamasına hükmediyor. Atadıkları müftüye de biz bakacakmışız" sözlerini sarf etti.
KENDİ ATADIĞI İMAMLARDAN BİRİ OLACAK

8 yıl önce çıkan '240 İmam Yasası' ile sadece Yunanistan'ın atadığı imamlardan müftü seçileceğini belirten Şerif, "Okullarda ve kuran kurslarında görevlendirecekleri 240 kişiyi atayıp maaşını ödeyeceklerdi. Müslüman Türk öğrencilerine İslam dinini Yunanca okutmak üzere din adamı sıfatıyla işe alınan bu kimseler arasında, din bilgisi bulunmayan kişiler de vardı ve o dönem karşı çıktık. Daha sonra bu atamaları da yapmadılar. Seçilecek müftünün bunların içinden olabileceği düşünülüyor" dedi.

YASANIN BAZI MADDELERİ

Müftülükler, Yunanistan Eğitim ve Din işleri Bakanlığı'na bağlı Genel Müdürlük derecesinde düşürüldü.
Azınlıkların bölgede kurduğu vakıflara ait taşınmazlar suistimale açılıyor. Yasa ile Atina yönetimi, vakıf mallarına el koyup müftülük inşası için kullanabilecek.
Yasa ile müftülüklerin yazışmalarda kullanacağı tek dil Yunanca olacak. Gerekli görülmedikçe tercüme yapılmayacak.
Atanan müftülerin barınma sorununu azınlıklara ait vakıflar karşılayacak.


Muhammed Vefa Yürekli

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Somut adım yok, takip mekanizması devrede
Somut adım yok, takip mekanizması devrede
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi: 10 ölü, 55 yaralı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi: 10 ölü, 55 yaralı
ABD'de öğretmen krizi kapıda: Durum hiç bu kadar kötü olmamıştı
ABD'de öğretmen krizi kapıda: Durum hiç bu kadar kötü olmamıştı
Kremlin:Türkiye'nin Suriye konusunda güvenlikle ilgili 'meşru' endişeleri var
Kremlin:Türkiye'nin Suriye konusunda güvenlikle ilgili 'meşru' endişeleri var
Mısır taşıyan 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Mısır taşıyan 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Rusya: Covid-19, insan yapımı ve ABD'nin gelişiminde parmağı olduğu bir salgın
Rusya: Covid-19, insan yapımı ve ABD'nin gelişiminde parmağı olduğu bir salgın

Bu Habere Tepkiniz

6 Ağustos 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

6 Ağustos 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilerin görev değişikliği ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 7 büyükelçi merkeze çekilirken, 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı.
Farklı statülerde hizmeti olan memurlar, hizmet bütünleşmesini geciktirmemeli

Farklı statülerde hizmeti olan memurlar, hizmet bütünleşmesini geciktirmemeli

Çalışma hayatında geçen hizmet süreleri bütünleşir ve emeklilikte tek bir statüden emekli aylığı bağlanmasını sağlar. Memurlar veya Kurumlar, hizmet bütünleşme işlemini, emekliliğinin son günlerine bırakmamalıdır?
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
KDK'dan akademisyenlere harcırah kararı!

KDK'dan akademisyenlere harcırah kararı!

Kamu Denetçiliği Kurumu, Sağlık Bakanlığından üniversiteye akademisyen olarak muvafakatla geçen kişinin sürekli görev yolluğu ödemesinin yapılmamasını hukuka uygun buldu!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
11 büro personeli ilanında, toplam 45 sertifika şartı arandı

11 büro personeli ilanında, toplam 45 sertifika şartı arandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli büro personelini alınacak adayların ayrıntılı özgeçmişlerini yazdı!
Milli Eğitim Bakanlığı soruşturmalarla ilgili tereddüte düşülen dört soruyu cevapladı

Milli Eğitim Bakanlığı soruşturmalarla ilgili tereddüte düşülen dört soruyu cevapladı

Personele ek savunma yapması için makul bir ek süre verilebilir mi, "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezasının savunmasını hangi makam alır, Geçici görevlendirme ile kadrosunun bulunduğu kurum ve ilçe dışında başka bir ilçede görevlendirilen personel disiplin amiri kimdir? İşte bu soruların cevapları.
YAŞ kararları açıklandı, işte alınan kararların tam listesi

YAŞ kararları açıklandı, işte alınan kararların tam listesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın YAŞ kararlarının sonuçlarını açıkladı.
Yaz tatilinde; nöbet görevine bağlı ek ders ödenir mi, idari izinli sayılan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenir mi?

Yaz tatilinde; nöbet görevine bağlı ek ders ödenir mi, idari izinli sayılan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenir mi?

MEB; Yaz tatillerinde tam gün tam yıl eğitim kapsamında eğitim faaliyeti yürütülen halk eğitimi merkezlerinde görevli müdür yardımcıları ve öğretmenlere, bu süreçte nöbet görevine bağlı olarak ek ders ödenip ödenemeyeceği, ders yılı içerisinde bulunmayan idari idari izin ilan edilen günlerde yöneticilerin ders görevlerini yapmış sayılıp sayılmayacağı hakkında görüş yazısı yayımladı.
2022 KPSS iptal edildi

2022 KPSS iptal edildi

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.
ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ek listede dağılımı gösterilen temizlik görevlisi meslek kolunda 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 12 ağustos 2022
MasterChef Türkiye 31.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 31.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 31.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 5 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Yargı dizisiyle büyük beğeni toplayan oyuncu Pınar Deniz, radikal bir kararla imaj değiştirdi. Görenler Deniz'i tanıyamazken, yeni projesi merakla bekleniyor.