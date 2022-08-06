KPSS'de üçlü inceleme: Öğrenci, kitapçık ve cevap anahtarı

2022 KPSS iptaline varan soru benzerliğinde kilidi 'cevap anahtarı' açacak. Buradan yola çıkacak bilirkişiler, benzeme olasılığı güç olan sorulara sınavda verilen cevapların izini sürecek. Yediiklim Yayınevi'nde yapılan aramalarda soru kitapçıkları dışında öğrencilerin listesine ait dosyalara da el koyuldu.

YAYINLARI TEK TEK MERCEK ALTINDA

Bu kapsamda Yediiklim Yayınevi'nin kurslarında eğitim alan öğrenciler tespit edilerek soru kitapçığı ve cevap anahtarları detaylı bir şekilde incelenecek. Benzer olduğu iddia edilen 20 soruyu doğru cevaplayanlar tespit edilecek. Bu adayların Yediiklim Yayınevi ile bağlatısı olup olmadığına bakılacak. Bilirkişiler tarafından, matematiksel olarak bu kadar çok sorunun tahmin edilip edilmeyeceğine bakılacak. Birebir aynı olan sorulardan güncel olanların tahmin edilebileceği göz önünde bulundurularak benzeme olasılığı güç olan sorular üzerinde durulacak. Yediklim'in 2022 yılında hazırladığı bütün materyaller ayrıntılı bir şekilde incelenecek. Soru bankaları, yaprak testlerin yanı sıra sosyal medyada yaptıkları yayınlar, paylaştıkları konu anlatımı ve soru çözüm videoları geriye dönük mercek altına alınacak.



ARINCI: ASILSIZ HABERLERE DİKKAT

DDK Başkanı Yunus Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili Kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



MASAK devreye girdi

Ankara'da 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) soruşturması kapsamında, sorular ve el koyulan diğer materyallerin incelenmesi sürüyor. Ayrıca yayınevi ve ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para akışının da incelendiği öğrenildi. 2022 KPSS'de bazı soruların, Yediiklim Yayınevi'nin daha önce yaptığı deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddiaları üzerine başlatılan idari ve adli soruşturma sürüyor. Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adreste arama gerçekleştirildi. Yayınevinin Kızılay ve Ostim'deki adreslerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyale ve soru örneklerine el koyuldu. Bu soru örnekleri, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Soruşturma devam ederken, soru örneklerindeki incelemenin de sürdüğü öğrenildi. Öte yandan soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da devreye girdi. MASAK tarafından yayınevi çalışanları ile ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para akışının incelendiği belirtildi. DDK müfettişlerinin de ÖSYM'de inceleme yaptığı ve tüm soruları taradığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında rapor hazırlanacağı belirtildi.

Soru havuzuna neşter

Sınav iptali sonrasında ÖSYM'nin soru hazırlık sürecinin de gözden geçirilmesi bekleniyor. Bu çerçevede KPSS Soru Hazırlama Komisyonu yeniden oluşturulacak ve yeni bir kamp süreci başlayacak. Komisyonda yer alacak isimler için güvenlik taraması yapılacak. Komisyon oluşturulduktan sonra sınavda çıkacak soruların seçilmek üzere atıldığı soru havuzu oluşturulacak. Gelecekte benzer olayların önüne geçmek için uzmanlar bir dizi öneride bulundu. Buna göre, yeni süreçte insandan bağımsız olarak belirli kriterler doğrultusunda el değmeden soru hazırlayan yazılımların devreye sokulabileceği vurgulandı. Bilgi işleyebilme, yorum, planlama ve kontrol aktivitelerini gerçekleştirip karar verebilme kapasitesi olan yapay zekaların devreye sokulması gerektiği söyleniyor.

Nur Banu Aras