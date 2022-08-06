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Okul servisinde araç tartışması: Araç az deyip fiyatı şişirecekler

Yeni okul döneminde ücretlerine yüzde 40 zam isteyen servisçiler arasında araç sayısı kavgası yaşanıyor. İSTAB Başkan Vekili Aziz Baş'ın "Plaka var, ancak yeterli araç yok" sözlerine İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar tepki gösterdi. Sınar, "Araç sayısında sıkıntı yok. Firmalar araç sayısını düşük gösterip daha çok kar etme peşinde" cevabını verdi.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 06 Ağustos 2022 08:15
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Okul servisinde araç tartışması: Araç az deyip fiyatı şişirecekler


Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına 1 ay gibi bir süre kaldı. Okul servis ücretlerinin belirleneceği UKOME toplantısı bu ay sonunda gerçekleştirilecek. Servisçiler, artan maliyetler dikkate alınarak ücretlere en az yüzde 40 zam yapılmasını bekliyor. Ancak daha zam belli olmadan okul servisleri için araç-plaka kavgası başladı. İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkan Vekili Aziz Baş, servisler için verilen L serisi plakanın olduğunu ancak yeterli araç bulunamadığından şikayet etti.


FİYATLAR YÜKSELİYOR

Araçların aktif şekilde çalışması gerektiğini şoförlerin araçları satıp plakaları beklettiğini, bunun da servis sayısını azalttığını kaydeden Baş, "Servis sayısı azaldığı için öğrencileri taşımakta sıkıntı yaşıyoruz" dedi. Tek amaçlarının araç sıkıntısını ortadan kaldırıp, yüksek kapasiteyle hizmet vererek insanların mağduriyet yaşamaması olduğunu belirten Baş, plaka rantçılarını suçladı. Baş, "Plaka rantçıları değeri yükselsin diye plakaları bekletiyor. Plaka fiyatları da bu yüzden yükseliyor. Para plaka rantçısının cebine giriyor. Bunu engellemek istiyoruz. Boşta bekleyen plakaların, araçların üzerine takılıp aktif edilmesi gerekiyor. Bu sektördeki araç sıkıntısı ancak böyle giderilebilir. Aksi halde insanlar yeterli servis bulamayacaklar" dedi.

ARAÇ SAYIMIZ FAZLA

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, Aziz Baş'ı sert bir şekilde yalanladı. Türkiye genelinde servis aracı sıkıntısının yaşanmadığını söyledi. Sınar, "Servis aracı olmaması tamamen bahane. Sadece İstanbul genelinde 59 bin tahditli plaka var ve söylenenin aksine araç sıkıntımız yok. Hatta araç sayımız o kadar fazla ki bu araçlar gerekirse taksiye bile dönüştürülebilir" diye konuştu. Sınar, firmaların araç sayısını düşük gösterip yüksek kar elde etme peşinde olduğunu iddia etti.

Hiçbir şey yapmadan para kazanma devri bitti

Günhan Sınar, Pandemi döneminde, ekonomik problemlerden dolayı aracını satan kişilerin olduğunu, ancak bu sayının kesinlikle genel sayıyı etkilemeyeceğini söyledi. Sınar, İstanbul'un hiç bir zaman araçsız kalmayacağını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "Firmalar, servis aracı bulamadıklarını söylüyorlar ama bu tamamen yalan. Yeterli araç yok deyip fahiş fiyatlar talep ediyorlar. Böylece yüzde 50 daha fazla para kazanmanın peşindeler. Hiçbir şey yapmadan para kazanma devri bitti. Şu anda her okul her firma araç bulabilir. Servis sayımız gayet yeterli. İstanbul hiçbir zaman servissiz kalmaz."

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