Somut adım yok, takip mekanizması devrede

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreci devam ediyor. İki ülkenin katılım protokolünün onayı için, Türkiye bazı taleplerde bulunmuştu. Bunun üzerine Ankara'nın taleplerinin yerine getirilip getirilmediğinin takibi için daimi bir komite kurulması kararlaştırılmıştı. Bu doğrultuda üç ülkenin heyetlerinin bu ay içinde bir araya gelmesi bekleniyor. Bugüne kadar başta FETÖ ve PKK'lılar olmak üzere Türkiye'nin bu iki ülkeden iadesini istediği teröristlerle ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı. Türkiye'nin iade taleplerine de cevap verilmedi. Türkiye'nin daha önceki iade taleplerine, İsveç ve Finlandiya'dan 'İsnat edilen suçun siyasi suç olarak nitelendirilmesi', 'Vatandaşlığa geçme' 'İadesi halinde Türkiye'de ağır baskıya maruz kalması', 'İsnat edilen suçun (FETÖ üyeliği), suç teşkil edip etmediğinin anlaşılmaması' gibi gerekçelerle 'ret' kararı çıktı. İki ülke ile imzalanan mutabakat metninde, FETÖ, PKKPYD-YPG terör örgütü olarak yer almıştı. Bu ay içinde heyetlerin yapacağı ilk toplantıda Türkiye, teröristlerin iadesi başta olmak üzere diğer şartların yerine getirilmemesi durumunda NATO üyeliğine 'Evet' demeyeceğini bir defa daha vurgulayacak.

21 ÜLKE ONAYLADI

Öte yandan, şu ana kadar 30 üyeli NATO'nun 21 üyesi İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokollerini onayladı. Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Almanya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Romanya, Slovenya ve İngiltere geçtiğimiz günlerde iki ülkenin NATO üyeliğine onay vermişti. Son olarak da önceki gün ABD Senatosu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı. Türkiye'nin yanı sıra Çekya, Fransa, İspanya, İtalya, Macaristan, Portekiz, Slovakya ve Yunanistan ise iki ülkenin NATO üyeliğine henüz onay vermedi.