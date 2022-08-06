ÖSYM'nin kozmik odası inceleniyor! Eğitimciler net: Havuz temizlenmeli!

Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine devam eden soruşturma üçüncü günü geride bıraktı. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) denetçileri ÖSYM Test Araştırma Merkezi çalışanların ifadelerine tek tek başvurdu. Denetçilerinin üzerinde yoğunlaştığı yer, akademisyenler tarafından hazırlanan ve bütün soruların toplandığı soru havuzu.

"Kozmik oda" olarak adlandırılan merkez, Faraday kafesiyle kaplı, dış dünyadan tamamen izole edilmiş bir ortam. Sınav kitapçıkları burada hazırlanıyor, basılıyor ve paketleniyor. Merkezde yer alan bütün elektronik aletler şifreyle korunuyor.

Dün DDK'nın denetim yaptığı yer soru havuzuydu. Kurum yetkililerden müfettişler bazı bilgiler aldı. Denetimler burada yoğunlaşıp, müfettişler gizli bölüme girdiği için 'havuz içinde yer alan sorular ne olacak' tartışmaları başladı.

'Sınavın iptal edilmesi kurum üzerinde ortaya atılan şaibeleri ortadan kaldırdı ve atılan adım yerinde bir karardı' diyen eğitimciler bunun yeterli ama eksik olduğunu ifade ediyor.

Yazılacak raporda bir adımın daha atılması gerektiğini ifade eden eğitimciler şunları söylüyor:

Soru havuzuna gelen bütün sorular kesinlikle behemehal çöpe atılmalı. DDK müfettişlerince incelenen sorular bu süreçte deşifre oldu. Kriptolu havuzu müfettişler de gördü. Kimsenin orayı görmemesi gerekir. Yeni bir sayfa açılarak orası da temizlenmeli. Ayrıca ÖSYM kayıtları da incelenmeli. İddialara konu olan soruları kim hazırladı açıklanmalı. O isimler ifşa edilirse aslında çarkın nasıl döndüğü de netleşir.

NE PLANLANIYOR?

Edindiğimiz bilgilere göre incelemeler sonrası soru havuz sistemi yeniden gözden geçirilecek. Devlet Denetleme Kurulunun soruşturma sonuç raporunda soru havuzu için birkaç önerisi olduğu ve bunu da rapora not edeceği öğrenildi.

MASAK İNCELİYOR

KPSS tartışmaları sonrası Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da devreye girdi. MASAK tarafından yayınevi çalışanları ile ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para akışının incelendiği belirtildi. Yediiklim Yayınevinde eğitim alarak KPSS'ye giren öğrencilerin cevap anahtarların incelendiği öğrenildi. Aynı dershanenin öğrencisi olan 21 adayın cevap kağıtlarının tamamen aynı iddiası ise en ince detayına kadar araştırılıyor.

DDK BAŞKANI ARINCI: SÜRECİ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, iptal edilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili sosyal medyada ve bazı haber mecralarında Kurulun kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşıldığını ve süreci bulandırmaya çalışanlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi. Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili Kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN YEŞİL IŞIK

KPSS'nin iptal edilmesi sonrası merak edilen soruya ÖSYM Başkanlığı cevap verdi. Açıklamada adayların sınav merkezi değişikliğini sistem üzerinden yapabilecekleri belirtildi.

MAHMUT ÖZAY