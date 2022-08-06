İstanbul Boğazı'nda 2 gemi çarpıştı!

İstanbul'un Ahırkapı mevkisinde çarpışan Liberya bandıralı gemi ile Türk firmasına ait gemide maddi hasar oluştu. Alının bilgiye göre, bir Türk firmasına ait Marşal Adaları bandıralı "SSI PROVIDENCE" isimli gemide gıda malzemelerinin azalması üzerine bot ile erzak götürüldü.

Bu esnada bölgede bulunan Liberya bandıralı "PHILIPP OLDENDORFF" kargo gemisi henüz bilinmeyen bir nedenle sürüklenerek "SSI PROVIDENCE" adlı gemiye yandan çarptıktan sonra sürüklenmeye devam etti.

Gemiye erzak yüklemeye çalışanlar iki geminin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşanan kazada ölen yada yaralan olmazken, her iki gemide de hasar tespit çalışması yapıldığı ve gemilerin su almadığı, makinelerinde de herhangi bir arıza bulunmadığı öğrenildi.