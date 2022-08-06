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Bankaların rekabeti vatandaşa yaradı... 7500 TL'lik promosyon

14 milyona yakın emekli müşterisini rakiplerine kaptırmak istemeyen bankalar, promosyon savaşında cepheyi büyüttü. Bazı bankaların emekli promosyon ödemesini 7 bin 500 liraya kadar yükselttiği dikkat çekiyor. Peki emekli maaşı taşıma nasıl yapılıyor? Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti ve diğer bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Kaynak : Sabah
Eklenme : 06 Ağustos 2022 09:21
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Bankaların rekabeti vatandaşa yaradı... 7500 TL'lik promosyon

Hükümetin enflasyona ezdirmemek için maaşlarına bu yıl ikinci kez zam yaptığı emekliler için bankalar arasındaki promosyon savaşı hızlandı. Bazı bankaların verdiği nakit destek 7 bin 500 liraya kadar yükseldi.

Hükümetin, enflasyona ezdirmeme politikası çerçevesinde yılın ikinci yarısında maaşlarına yüzde 42.3 oranında zam yaptığı emekliler için bankalar arasındaki rekabet kızıştı.



Aralıktan bu yana yapılan maaş artışı, memur emeklilerinde yüzde 85.5, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 78.6'ya ulaşırken, en düşük emekli aylığı da 3 bin 500 liraya çıktı.


Kampanyalarını hızlandıran bankalar, bu yolla bireysel müşteri sayısını artırırken, diğer yandan çapraz satış taktiği ile bu müşterilerin kredi kartından, tüketici kredisine, otomatik ödeme talimatından sigortaya kadar birçok ürünü pazarlamayı hedefliyor.


EMEKLİ MAAŞI NASIL TAŞINIYOR?

Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl kalma taahhütünü dolduranlar ya da yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını oraya taşıyabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bu isteklerini sunması gerekiyor. Bu bildirim şubeden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.


AKBANK

Emekli maaşını 31 Ağustos 2022'ye kadar Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşı bankadan almayı taahhüt eden emekliler 7.000 TL'ye varan promosyon alabilecek. Kampanya dönemi içerisinde, ayrıca toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalara 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para verilecek.


YAPI KREDİ

Yapı Kredi Bankası, maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyan emekliye üç yıl boyunca; aylık net gelirleri 1.500 TL'ye kadarsa 4 bin 850 TL, bin 500 -2 bin 499 TL arasında olanlara 6 bin TL ve 2 bin 500 TL'nin üzerinden olanlara 7 bin 250 TL nakit promosyon veriyor.


GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 850 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin TL, 2 bin 500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7 bin 250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.


İŞ BANKASI

Maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR) 5 bin TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor. 1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL, 1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılıyor.

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DENİZBANK

Emekli maaşını Denizbank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2 bin 500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.


QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, 5 binTL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 3 bin 500 TL, aylık 1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında maaş alanlara 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.

INGBANK

Bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 3.500 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 4.250 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödeniyor. Maaşını ING Bank'a taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor.


HALKBANK

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500- 2.500 TL arasında maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde maaş alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödeniyor.


TEB

EMEKLI maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı veren emekli müşterilerine 5 bin 500 TL'ye varan promosyon ödüyor.


TÜRKİYE FİNANS

BİN 499 TL'ye kadar maaş alanlara 2 bin 250 TL'ye kadar, 1.500-2 bin 499 TL arasında maaş alanlara 3 bin TL'ye kadar, 2 bin 500 TL ve üzeri alanlara 5 bin TL ödeniyor.


VAKIFBANK

MAAŞI 1.500.TL'ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL.


ZİRAAT BANKASI

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde alanlara 750 TL olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödeniyor.

MERVE BİLKAY

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