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13 yaşındaki Muhammed'in ölümüne neden olan alkollü Kaymakam'ın tahliye talebine ret

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde alkollü olarak araç kullanırken 13 yaşındaki Muhammet Çelik'e çarpıp ölümüne neden olan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun tahliye talebi reddedildi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 06 Ağustos 2022 09:52
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Kaza, 9 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın birinci günü Akpınar Mahallesi'ndeki Özgürlük Bulvarı ile Bismil- Batman Karayolu'nun kesiştiği noktada yer alan trafik ışıklarında meydana gelmişti. Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı resmi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Çelik'e, ardından da başka bir araca çarptı.

Yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken 2.7 promil alkollü çıkan Kaymakam Sinanoğlu tutuklanmıştı.


13 YIL HAPİS TALEBİ

Sinanoğlu'nun taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak, alkollü araç kullanarak kasten trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 10 yıl, kendisine tahsis edilen resmi makam aracını bulunduğu ilçe sınırları dışına görev haricinde çıkardığı için taşıt kanununa muhalefet suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam 13 yıl hapsi istendi.


ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ ETTİ

Diyarbakır'da cezaevine konulan Kaymakam Sinanoğlu'nun avukatları bir üst mahkemeye tutukluluğa itiraz ederek tahliye talebinde bulundu. Sinanoğlu'nun adresinin ve yaptığı görevin göz önünde bulundurularak kaçma şüphesinin bulunamayacağını gerekçe gösterip yapılan başvuru mahkeme tarafından kabul edildi.


Kaymakam Sinanoğlu'nun, mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Ancak Cumhuriyet Savcılığı, karara itiraz ederek kaymakamın tutuklu yargılanmasını istedi.

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