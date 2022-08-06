Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş evinin önünde saldırıya uğradı
Emniyet, motosikletli iki saldırganın yakalanması için özel ekip oluşturdu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ağustos 2022 12:43
Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildi.
Selami Sarıtaş, dün akşam saatlerinde Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki evinin önünde motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Emniyetin özel ekip kurarak olayı çok yönlü araştırdığı bildirildi.
Sarıtaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız