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EGO otobüslerinde ücretsiz internet dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi 'akıllı kent' projelerini kent genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 'temel insan hakkı' olarak nitelendirdiği ücretsiz internet hizmeti şimdi de EGO otobüslerinde hayata geçiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Ağustos 2022 15:40
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EGO otobüslerinde ücretsiz internet dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'temel insan hakkı' olarak nitelendirdiği internet hizmeti Başkentte yaygınlaşıyor. EGO Genel Müdürlüğü, EGO otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti için yaklaşık bir aydır süren Wi-Fi cihazı kurulum işlemleri ve test çalışmalarını tamamladı.

150 GB internet hizmeti

Başkentlilerin en iyi şekilde yararlanabileceği güncel ve son teknoloji 4.5G yönlendiriciler, EGO otobüslerinde montajı tamamlanarak hazır hale getirildi. 8 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla test aşaması bitecek olan hizmette yeni veri tabanına geçilmesi planlanıyor. Her bir otobüs için başlangıç olarak aylık 150 GB internet hizmeti sunan EGO Genel Müdürlüğü, kotanın yeterli gelmemesi halinde ise limiti artıracak. Wi-Fi ağına bağlantıda sıkıntı yaşayan vatandaşlar, Başkent 153 sistemine otobüsün plakasıyla birlikte başvuruda bulunabilecek.

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