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Nüfus müdürlüğünde operasyon: Nüfus müdürü dahil 5 tutuklama

İzmir'de organize suç örgütüne yardım, rüşvet alıp, vermek ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla aralarında nüfus ve vatandaşlık işleri müdürünün de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Öte yandan geçtiğimiz Temmuz ayında Karadağ'da yakalanan organize suç örgütü lideri Deniz Camgöz'ün üzerinden de, operasyonda tutuklanan şüphelilerden birine ait pasaport çıktığı öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Ağustos 2022 15:46
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Nüfus müdürlüğünde operasyon: Nüfus müdürü dahil 5 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos günü evrakta sahtecilik, organize suç örgütüne yardım ve yataklık ile rüşvet alıp vermek suçlamasıyla Bornova İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, Bornova İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Ümit İ., kurumda görevli 2 memur, 1 çaycı ile hakkında sahte evrak düzenlendiği belirlenen M.A.B. adlı bir kişi gözaltına alındı.

Rüşvet karşılığında sahte kimlik ve pasaport düzenlemişler

Operasyon ile ilgili edinilen bilgiye göre zanlıların, rüşvet karşılığında kimlik ve pasaportlardaki fotoğrafları değiştirip kişi ya da kişilerin yurt dışına kaçmasına aracılık ettiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dikkat çeken Deniz Camgöz detayı

Öte yandan, operasyonla ilgili önemli bir detay daha ortaya çıktı. geçtiğimiz Temmuz ayında Karadağ'da 5 kişiyle birlikte yakalanan ve Türkiye'ye iadesi için işlemleri süren organize suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün üzerinden, Bornova'daki operasyonda yakalanan M.A.B.'ye ait pasaportun çıktığı öğrenildi. Camgöz'ün üzerinden M.A.B.'ye ait kimliğin çıkması üzerine şüpheliyi araştıran polis ekiplerinin şahsı yakaladığı ve Bornova'daki operasyonun bunun üzerine başlatıldığı öğrenildi.

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