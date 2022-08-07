KPSS soruşturmasında elle yazılmış sorular da inceleniyor

İptal edilen 2022-KPSS'de, benzer soru şaibesi üzerine soruşturma derinleştiriliyor. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından, iddialara konu sorular uzmanlarca incelendi. oruları hazırlayan ÖSYM çalışanlarının ise ifadesine başvuruldu. DDK, ÖSYM'den aldığı 'soru havuzu' üzerinde çalışmalarına başladı. Bu kapsamda soru havuzuna giren bütün sorular tek tek inceleniyor. Soruları kimin hazırladığının tespiti yapılıyor.

O KİTAPÇIKLAR MERCEK ALTINDA

Teamüller gereği, soru kitapçığına her hocadan bir soru dahil edilirken soru kitapçığına bir hocadan kaç tane soru girdiğine bakılacak. Yediiklim'in öğrencilere vermediği 12. ve 14'üncü yayınlardan da soru havuzunda soru bulunup bulunmadığı tespit edilecek. Yayınevi tarafından hazırlanan yaprak testlerdeki sorularla KPSS soru kitapçığı karşılaştırılacak.Yayınevi'ndeki aramalarda ele geçirilen el yazısı ile yazılmış sorular da ayrıntılı incelemeden geçirilecek. Bu soruların da sınav kitapçığında olup olmadığına bakılacak. Öte yandan benzer olduğu iddia edilen 20 soru uzman ekiplerce incelenirken, hazırlanan ön raporda 13 şüpheli sorunun olduğu belirlendi. Uzmanlarca yapılan incelemede 3 sorunun birebir aynı olduğu tespit edilirken, 10 sorunun ise benzerlik gösterdiği belirlendi. Savcılık DDK ve ÖSYM'den bilirkişi raporlarını bekliyor.

Şüpheli görüşmelere bakılacak

İddialara konu soruların kaynağı olan Yediiklim Yayınevi ve soru uzmanları ile ÖSYM çalışanlarının telefon arama ve baz kayıtları da mercek altına alındı. Sınav öncesi, şüpheli görüşme olup olmadığı araştırılıyor. ÖSYM çalışanları ve yöneticilerine yönelik iddialar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosunca yürütülürken, Yediiklim Yayınevi ve çalışanlarına yönelik soruşturmanın Müracaat ve Suçüstü Savcılığınca yürütüldüğü öğrenildi.

Nur Banu Aras