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Mesleklere veda mı?: Gelecek yapay zeka uzmanlarının

Teknolojik yenilikler, mesleklerin dönüşüm hızını artırıyor. Bir uzmanlığın ömrü ilgili alandaki yeni bir keşfe kadar olacak. İlk örneklerini start-up'larda gördüğümüz bu modelde gençler belli bir mesleğe değil yapay zeka gibi iş alanlarına yönelecek. Kapsamı dar ve anlık çözümler sunan faaliyetler öne çıkacak

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 07 Ağustos 2022 07:40
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Mesleklere veda mı?: Gelecek yapay zeka uzmanlarının

Bugünün şartlarında geleceğin mesleklerini sıralayan ve yorumlayan bizler fena halde yanılıyoruz. Çünkü stratejik olanlar dışında geleceğin teknolojik ortamında mesleklerin yerini 'iş' statüsü alacak. Her teknolojik yenilik ve keşif hızla tüketilirken, yerini yeni bir icat alıyor. Hal böyle olunca, ilgili ürünü ve hizmeti tüketmeden daha üst modeline yöneliyoruz. Bu durumdan, teknolojinin yan sektörleri ve tabii ki meslekleri de etkileniyor.

İLK ÖRNEKLERİNİ START-UP'LARDA GÖRÜYORUZ

Gelecekteki gelişmelere paralel olarak meslekler daha hızlı dönüşecek. Bugün on yıllar alabilen değişim, dijitalleşme sayesinde çok hızlanacak. Özellikle gençler, belli bir meslek odasına bağlı ve standartları olan statüler yerine girişim odaklı işlere yönelecek. Teknoloji uzmanlarına göre, aslında bunun ilk örneklerini günümüzdeki start-up'larda görüyoruz. Geleneksel meslekler, varlığını bir şekilde sürdürse de onlar, dijital dünyanın hızlı ve zamansız koşullarına uyum sağlayacak. Önümüzdeki yılları şekillendiren girişimler, veriyi ve yapay zekayı kullanan ancak sürdürülebilirlik ilkelerini unutmayan bir içerikte olacak.

Yapay zeka teknolojilerinin hakim olduğu sektörlerde fikri olan ve teknolojik ihtiyaçlara cevap veren hizmeti üretenler kazanacak. Teknolojik yenilikler, hızlanacağı için bu sektörleri besleyen geçici hizmet sağlayıcılar türeyecek. Yeni bir icatla da ömürlerini tamamlayacaklar. Örneğin şimdilerde, dron revaçta ise, bu alana yönelenler çoğalacak. İşin piyasası doyduğunda girişimci başka bir mecrada soluğu alacak. Özellikle Z kuşağının kariyer planlarında meslekler değil, teknoloji girişimleri yer alıyor. Yakın döneme gelince yazılım, yapay zeka, IoT uzmanlığı, veri geliştirme ve güvenliği mühendisi, dijital pazarlama uzmanı ve dijital terzi gibi bazı iş alanlarının popüler olması bekleniyor.

GELECEK YAPAY ZEKA UZMANLARININ

Özellikle üniversite tercihlerinin yapıldığı bu dönemde yakın gelecekte öne çıkacak bazı iş alanları derledik. Dijital dünyada bugün bile istihdam açığı olan önemli iş kollarından biri yazılım uzmanları. Özel ve kamu sektör kurumlarının uygulamalarını geliştiren uzmanlara talep artacak. Yapay zeka, kısa bir süre sonra hemen her yerde kendini gösterecek.

ÜNİVERSİTELERDE BÖLÜMÜ AÇILIYOR

Makineleri insan beyniymiş gibi çalışacak şekilde programlayan, makine öğrenme algoritmalarını geliştiren yapay zeka uzmanlarını farklı sektörlerde başarılı bir gelecek bekliyor. Dijital verilerin korunması ve içeriğinin çözümlenmesi konusunda istatistik faaliyetlerini şekillendiren veri uzmanlığı da şimdiden birçok üniversitenin radarına girdi.

Hangi iş alanları etkisini kaybediyor

Çağrı merkezi çalışanları, bankacılar, muhasebeciler, istatistikçiler ile vedalaşırken; üretim bandında çalışan işçilerin, kamu çalışanlarının, kargo teslimatı yapanların sayısı önemli ölçüde azalacak. Terzi, kasiyer, boyacı gibi geleneksel iş alanları ise büyük oranda yerini makinelere bırakacak. Öğretmenlere online eğitim sistemleri, doktorlara yapay zeka, mühendislere robotlar büyük ölçüde yardımcı olacak. Bunun yanında, IoT uzmanlığı eleman açığı olacak mesleklerin başında geliyor. 3D üretimlerini yönetecek uzmanlar, risk yönetimi mühendisleri adından söz ettirecek.

Dijital terzi olmak ister misiniz?

Bazı meslekler de teknolojik yeniliklerin gelişimine paralel olarak yeniden şekillenecek. Bunlardan biri de dijital terzilik. İğne ve ipliğe veda ettirecek uygulamalar sayesinde kıyafetleri sanal modeller üzerinde test edecek kişiler ortaya çıkıyor. 3D yazılım teknolojisi, bu yazılım üzerinde yaratılan kıyafetler sanal modeller üzerinde son şeklini alıyor ve tasarımcılara iğneye, ipliğe hatta elbisenin kumaşına bile dokunmadan son düzenlemeleri yapma kolaylığı sağlıyor. Dijital dünyadaki sınırsız içeriğe maruz kalan kişilerin detoks yapmasına yardımcı olacak kişiler de yakın gelecekte adından söz ettirecek.

Orhan Orhun Ünal

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