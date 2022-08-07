Tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı

İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa ve Çernomorsk limanlarından yerel saat 06:00 ile 08:30 arasında 4 geminin daha ayrıldığı görüldü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temasları ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki koordinasyon sonucunda "Mustafa Necatı", "Star Helena" ile "Glory" adlı gemileri Çornomorsk Limanı'ndan, "Riva Mind" gemi ise Odesa Limanı'ndan ayrıldı.

- "Fulmar S" isimli boş gemi dünden beri Odessa açıklarında bekliyor

Bandırma Limanı'ndan 5 Ağustos'ta ayrılan ve Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na girmesi beklenen Barbados bandralı "Fulmar S" isimli boş gemi ise dün akşamdan beri Odessa açıklarında bekliyor.

Lübnan'a mısır taşıyan Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi tahıl koridoru anlaşmasına göre 1 Ağustos'ta Odessa'dan ayrılan ilk gemi olmuştu.

Dün ise 3 gemi daha Odessa ve Çernomorsk limanlarından çıkış yapmıştı.