Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ağustos 2022 11:22
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.02'de merkez üssü Akdeniz'in Antalya açıkları olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 31,89 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Kaş ilçesine 3,85 kilometre mesafede olduğu belirlendi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız