Bursa'da çıkan 2 orman yangını söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Orhaneli Çınarcık Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 11 dakika içinde yangına müdahale etti.

Ekiplerin, 2 helikopter, 10 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, 1 dozer, 3 hizmet aracı olmak üzere toplam 120 personelle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yıldırım ilçesinde ise Yiğitler Mahallesi OTOSANSİT Doğa Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın, 4 arazöz, 1 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 2 helikopter ve 30 personelin erken müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü.

Her iki yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.