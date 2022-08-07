İstanbul'da da görülen 'vampir kelebek' vatandaşları rahatsız ediyor

Son yıllarda Karadeniz Bölgesi'nde sıkça bulunan "vampir kelebek"ler, İstanbul'da Beykoz, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde de görülüyor.

Yazın daha çok akşam saatlerinde ortaya çıkan vampir kelebekler, bahçelerdeki sebze ve meyvelere zarar vermelerinin yanı sıra vatandaşların yaşam alanlarına da giriyor.

Beykoz ilçesinin Elmalı Köyü'nde yaşayan Melek Karaoğlu, halk arasında "vampir kelebek" diyen anılan kelebeklerden şikayetçi olduklarını belirterek, "Kelebeklerden kurtulamıyoruz, bahçelerden ürün alamıyoruz. Kelebekler karton gibi, vuruyoruz ama bir şey olmuyor. Kelebek dediğin kanadı dağılır ama buna bir şey olmuyor, sanki plastik bir hayvan." dedi.

Kelebek istilası nedeniyle ürünlerinin zarar gördüğünü ifade eden Karaoğlu, "Bahçemizde ne domates ne biber kalıyor, bahçedeki ürünleri kelebekler yedi. Sebzeleri yiyorlar, çürütüyorlar, biberler olmadan çiçeklerini yiyorlar, biber alamıyoruz. Balkonda, kapıda oturamıyoruz. Yemek yerken ağzımıza gözümüze giriyor, çoluk çocuğumuzu ısırıyor. Akşam olunca elimizde sineklik veya sinek ilacıyla oturuyoruz. Kendi imkanımızla sinek ilacıyla öldürüyoruz." diye konuştu.

Ferit Karaoğlu da her yaz aynı durumun yaşandığını anlatarak, "Kelebeklerden çok çekiyoruz, akşam evimizin balkonunda oturamıyoruz. Bahçelerin durumu da belli. Haftada bir ilaçlama yapılıyor ama o da sivrisinek için." ifadelerini kullandı.

Vampir kelebek, son yıllarda özellikle Karadeniz sahil şeridinde tarım alanlarında bitkilere zarar vermesiyle biliniyor.