Yozgat'ta Ulusal Dağ Bisiklet Yarışı düzenlendi

Çamlık Milli Parkı'nda Yozgat Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Yozgat Belediyesince organize edilen yarışmaya farklı kategorilerde 139 sporcu katıldı.

Yarışmada kategorilerinde Selcan Bahar Karabal, Zeki Kaygısız, Funda Taşkın, Arda Topal, Süleyman Sefa Temel, Gökhan Uzuntaş, Engin Karabaca, Mustafa Yıldız, Mustafa Bal, Fatma Günaydın, Arda Uzel, Emine Sezer ve Nafize Ege Karagöl birinci oldu.

Dereceye giren sporcular, Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse tarafından madalya ve para ile ödüllendirildi.

Ödül töreninde konuşan Köse, yarışmaya katılan tüm sporculara teşekkür ederek, "Dışarıdan gelen misafirlerimizi şehrimizde ağırladık, inşallah güler yüzlü ve mutlu bir şekilde de uğurlarız. Her zaman onları misafir etmeye hazırız." diye konuştu.