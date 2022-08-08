8 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "13. Büyükelçiler Konferansı" münasebetiyle vereceği öğle yemeğine katılacak.

(Ankara/12.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Aşura Matem Merasimi" ile Lalezar Tesisleri'ndeki Balkan Türkleri Dernekleri Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/Edirne/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenecek Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile Şehit İlhami Özenç Ortaokulu'nun açılışına katılacak.

(Ankara/10.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Roket Yarışması'na iştirak edecek.

(Aksaray/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, DHMİ-İGA-THY Birlikte Karar Alma Projesi Mutabakat Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/12.00)

3- TÜİK, temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 13. Büyükelçiler Konferansı başlıyor

- Dışişleri Şehitliği ve Anıtkabir ziyaretlerinin ardından başlayacak konferansın açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yapacak.

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov büyükelçilere hitap edecek.

(Ankara/10.30/19.00/15.30/17.00)