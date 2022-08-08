Koridorda 8 gemi

Dünyaya nefes aldıran 'tahıl koridoru'nda dün çok yoğun bir mesai vardı. İstanbul'da imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna limanlarından 4 gemi ayrıldı, bir gemi Ukrayna'ya gitmek üzere yola çıktı, İstanbul açıklarında bekleyen 3 gemi de denetimlerin ardından yola çıktı.

4 GEMİ DAHA YOLA ÇIKTI

Tahıl koridoru mesaisinde dün ilk olarak Ukrayna'daki Odessa ve Çernomorsk limanlarından yerel saat 06.00 ile 08.30 arasından 4 gemi ayrıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında 6 bin ton ayçiçeği yağı taşıyan, İtalya istikametli "Mustafa Necati", 45 bin ton ayçiçeği küspesi taşıyan ve Çin'e giden "Star Helena", 66 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'a gelen "Glory", 44 bin ton mısır taşıyan ve İskenderun'a giden "Riva Wind" isimli gemilerin Ukrayna limanlarından hareket ettiği duyuruldu. Açıklamada, İstanbul'un kuzeyinde demirleyecek gemilerin Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacağı belirtildi.

UKRAYNA'YA BİR GEMİ DAHA GİDİYOR

Ukrayna'dan tahıl almak için yola çıkan Liberya bandralı "Osprey S" isimli gemi de dün yola çıktı. İstanbul'un Kuzeyi'nde demirleyen gemide Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetim yapıldı. Gemi, müşterek kontroller sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na hareket etti.

EKİPLERDEN DENETİM

Çornomorsk Limanı'ndan gelen mısır yüklü, "Rojen", "Polarnet" ve "Navi-Star" adlı gemiler de, İstanbul Boğazı'ndan geçti. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen 3 gemiden Navi-Star'da Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli denetim timleri, önceki gün incelemelerini tamamladı. Timler Rojen ve Polernet adlı gemilerde ise dün denetim yaptı.

ÜÇ GEMİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı "Rojen"adlı gemide denetim saat 10.45 sıralarında başladı. Ekipler incelemelerini 1,5 saatte tamamladı. Denetlenen gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek İngiltere'ye doğru yola çıktı. Ekipler ardından 12 bin ton mısır yüklü Türkiye bayraklı "Polarnet" gemisinde denetim yaptı. Yaklaşık 2 saatlik denetimin ardından gemi, Kocaeli'nin Derince Limanı'na gitmek üzere demir aldı. 33 bin ton mısır yüklü "Navi-Star" adlı gemi de dün İrlanda'ya gitmek üzere demir aldı.

Ukrayna'ya ilk gemi ulaştı

Bandırma Limanı'ndan 5 Ağustos'ta ayrılan Barbados bandralı "Fulmar S" isimli boş gemi, dün Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Çernomorsk Limanı'na ulaştı. Çernomorsk Limanı'na önceki akşam girmesi beklenen gemi, Odessa Liman'ı yakınlarında açık denizde yaklaşık 17 saat bekledikten sonra yerel saatle 13.45'te limana vardı. Fulmar S adlı gemi, yüklemek için Ukrayna'ya ulaşan ilk gemi oldu.

Canberk Doğan