Araçları içeriye değil dışarıya sattılar: Üretilen her 5 aracın 1'i Türk müşteriye ulaşabildi

İç pazarın küçüklüğünden dert yanan markalar, Türkiye'de üretilen araçların satışa sunulmasında sınıfta kaldı. Türkiye'de fabrikası bulunan Fiat, Ford, Renault, Hyundai ve Toyota'nın yılın ilk yarısında iç pazar için ayırdıkları pay ise dikkatlerden kaçmadı. Üretim rakamlarına göre en fazla aracı sunan firma yüzde 51,9'la Tofaş Fiat olurken, onu yüzde 36,7'yle Oyak Renault, yüzde 15,1 'le Ford Otosan, yüzde 14,6'yla Toyota ve yüzde 13,2'yle Hyundai Assan takip etti.

TOFAŞ YURT İÇİNİ EGEA'YLA SIRTLADI

İlk 6 ayda 118 bin 272 adet otomobil ve hafif ticari araç üretimine imza atan Tofaş, Egea üretimiyle iç pazara en çok tedarik sağlayan marka oldu. Üretimine kıyasla 61 bin 426 adet iç pazar satışına imza atan Fiat markası yerli markalar içinde ipi göğüsledi. Tofaş Fiat'ın üretim ve satış oranı ise yüzde 51,9 oldu.

OYAK RENAULT İKİNCİ SIRADA

Oyak Renault ise Clio ve Megane üretimiyle iç pazarı domine eden ikinci marka konumunda. İlk 6 ayda 92 bin 498 adet üretime imza atan Oyak Renault, bu üretimin 33 bin 971 adedinin satışını iç pazarda yaptı. Bu sonuçla Oyak Renault'un üretim satış performansı ise yüzde 36,7 olarak yansıdı.

FORD OTOSAN ÜRETİMDEN YALNIZCA %15,1 PAY AYIRDI

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında olan ve ihracatta birinciliğe oturan Ford Otosan ilk yarıda 183 bin 429 adetlik hafif ticari araç üretimi yaptı. Üretiminden sunduğu 27 bin 730 hafif ticari aracı iç pazarda satan Ford Otosan, bu sonuçla Türkiye'ye yüzde 15,1'lik pay ayırmış oldu.

HYUNDAİ ASSAN SONUNCU OLDU

İzmit'teki fabrikasında İ10, İ20 ve Bayon modellerinin üretimini yapan Hyundai Assan ise yerli üretim yapan fabrikalar arasında iç pazara sunduğu araç oranında sonuncu oldu. İlk yarıda 108 bin 300 adetlik üretim yapan marka, iç pazara ayırdığı 14 bin 365 adetlik otomobil ile yüzde 13,2'lik paya sahip oldu.

Toyota Türkiye'yi görmezden geldi

Türkiye'de en fazla üretime imza atan ikinci marka olan Toyota ise iç pazara minimum adetlerde tedarik sağladı. Bu yılın ilk 6 ayında 119 bin 377 araç üretimi yapan Japon markanın iç pazara sağladığı ve satılan adet ise sadece 17 bin 443 oldu. Toyota, bu rakamlarla üretimine kıyasla iç pazara sunduğu araç oranında yüzde 14,6 ile dördüncü oldu.

Şuayip Alabay