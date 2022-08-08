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İlk yerli batarya üretimi tamam

Togg ve Farasis Energy'nin ortaklığında kurulan Siro, Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde ilk bataryasını üretti. Batarya tüm testlerden başarıyla geçti.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 08 Ağustos 2022 08:35
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İlk yerli batarya üretimi tamam

Togg ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), yönetim merkezinin de bulunduğu Gebze'de kurduğu Batarya Geliştirme Merkezi'nde ilk bataryasını üretti. Batarya tüm testlerden başarıyla geçti. Merkezde, başta elektrikli araçlar olmak üzere farklı kullanım alanları için geliştirme faaliyetleri yürütülecek.

FABRİKA BİTENE KADAR GEBZE'DE ÇALIŞILACAK

  • Gemlik'te kurulumu devam eden seri üretim hatlarının devreye alınmasıyla birlikte, Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde yeni jenerasyon batarya modül ve paketlerinin yanında batarya hücrelerinin de geliştirilmesi planlanıyor. İki merkez arasında bir sinerji oluşturularak bataryalar için teknoloji geliştirmesinden seri üretime kadar olan süreçler tamamlanmış olacak.

2031'DE 20 GİGAWATT SAAT GÜÇ HEDEFİ VAR

2021'de kurulan Siro, geliştirilen batarya modül ve paketlerinin seri üretimine 2023 yılının başından itibaren başlayacak. İkinci aşamada Siro, Batarya Geliştirme Merkezi ile Farasis Energy'nin en son teknolojisine dayalı Li-Ion NMC batarya hücreleri geliştirecek ve üretecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak. Siro, 2031 yılı itibarıyla yıllık 20 GWs'lık üretim kapasitesiyle bölgenin lider enerji depolama oyuncularından olacak.

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