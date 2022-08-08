Millet İttifakı'nda HDP sancısı

Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşası çözülememişken, mevcut krizlere her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini tekrarlaması, 'HDP hassasiyeti' bulunan İyi Parti'de rahatsızlık oluşturdu. Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleriyle, muhtemel bir Cumhurbaşkanlığı adaylığında daha büyük destek almak için HDP seçmenine göz kırptığı ancak İyi Parti cephesinde tepkiyle karşılandığı konuşuluyor.

Öte yandan, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da Kılıçdaroğlu'nun Şırnak ziyaretini övüp, yeni bir çözüm sürecinden bahsetmesi ve terör örgütü elebaşı Öcalan'ın muhatap alınması gerektiğini söylemesinin önümüzdeki günlerde ittifak içerisinde daha derin krizlere yol açacağı konuşuluyor. HDP'li Sancar, "Çözüm sürecini bir barış ve toplumsal dönüşüm süreci olarak düşünmek gerekiyor. Silahların susması meselesi, doğrudan doğruya örgütle konuşulması gereken bir meseledir. O zaman bunun İmralı'da yürütülmesi herhangi bir yanlışlık içermiyor. Yani, büyük bir toplumsal bir mutabakatı hedeflemeden böyle ağır sorunları çözmek mümkün olmuyor. Tekrar iyi bir yöntem ve iyi bir mimarlıkla bir barış süreci inşa edebilirsek, bu, toplumdan destek alır. Yeni bir barış sürecini tabandan nasıl kurabiliriz buna bakmalıyız. Muhalefet de bunu nasıl yapabileceği üzerinde daha somut konuşsun" demişti.

DAHA ÖNCE DE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Daha önce, İyi Parti yönetiminden "Apo'ya terörist demeyen HDP'yle iş tutmayız" açıklamaları gelirken, HDP kanadı da Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek vermeyeceklerini beyan etmişti. Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun son çıkışlarının ardından, HDP ve İyi Parti arasındaki söz düellosu dozunun daha da artacağı konuşuluyor.