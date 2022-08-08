Şarampole devrilen otomobildeki sürücü ve kızı öldü
Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve kızı hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ağustos 2022 08:25
Özgür A'nın kullandığı 07 VKV 10 plakalı otomobil, Hasyurt Mahallesi D-400 kara yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün öldüğünü belirledi.
Kazada ağır yaralanan sürücünün kızı Nejla A ise kaldırıldığı Finike Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız