Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere çağrı: Bu sınava girmeyin!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Ağustos 2022 08:33
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız