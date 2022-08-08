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Personel yönetiminde otorite boşluğu sorunları karmaşa yaratmaya devam ediyor

Kamu idaresi özünde insanı ve bütçeyi merkezine alarak etkin ve verimli bir şekilde yönetebildiğinde başarıya ulaşan mekanizmadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 08 Ağustos 2022 09:32
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Personel yönetiminde otorite boşluğu sorunları karmaşa yaratmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş süreciyle birlikte kamu idaresinde personel yönetimindeki görevler dağıtılmış, bütçe yönetimindeki kurumsal hafıza ise başka bir kurum adı altında ikame edilmeye çalışılmıştır.

Ülkemiz açısından geldiğimiz bu noktada ise iki ana omurgayı ne düzeyde başarılı bir şekilde yönettiğimiz her gün ortaya çıkan büyük sorunlarla daha da tartışmalı bir noktaya evrilmektedir.

Bu hafta patlak veren KPSS konusuyla birlikte personel yönetimindeki otorite boşluğunu da bir kez daha hepimiz görmüş olduk.

Şöyle ki, ÖSYM yönetiminin el değiştirmesi ve akabinde tartışmalı KPSS'nin iptaliyle birlikte halihazırda kurumsal düzeyde ilana çıkacak kamu idarelerine ve atama bekleyen adaylara yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin ALTUN'un hesabından bir tweet atıldı.

Söz konusu paylaşımda; ".kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir. KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül'de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyurulacaktır. Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için "KPSS sonucu geçerlik süresi" bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır." ifadeleri yer almıştır.

Bu tweetin mevcut yazım diline göre yorumlandığında; 2022 yılı sonuna kadar atanacaklar için 2020 KPSS puanının yeni 2022 KPSS yapılıp sonuçları açıklansa dahi geçerli olacağı anlamı çıkmaktadır.

Bu durumun yaşanması halinde yürürlükteki mevzuatımıza uygun olmayan bir netice doğuracaktır.

Bildiğiniz üzere, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"in 11 inci maddesi uyarınca, "KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder" hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede, 2022 KPSS sınavının Eylül ayından sonra yapılıp ilan edilmesiyle birlikte 2020 KPSS puanlarının geçerliliği otomatik olarak sona erecek olup, yukarıda yer verdiğimiz tweetteki durumun hayata geçirilebilmesi için mezkür Yönetmelikte bir düzenleme yapılması gerekecektir.

Ülkemiz kamu personel yönetimi sisteminde son yıllarda sıkça yaşanan politika değişiklikleri sisteminin uygulayıcıları için adaptasyon sorunlarına yol açmakta iken, kamu personel sistemi hakkında bilgi sahibi olmayan sivil vatandaşlarımızı aynı düzeyde etki altında bırakmadan daha anlaşılır politikalar üretilmesi ve karar verilen politikaların alanda yaşatabileceği muhtemel sorunların değerlendirmesinin yapılması bir ihtiyaç olarak kendini göstermektedir.

Bu nedenle, milyonlarca kişiyi ve doğal olarak ailesini ilgilendiren paylaşımlarda personel yönetiminin mutfağında olan kişi ya da kurumların bilgilendirme yapması, iptal edilen ve ertelenen sınavlardan dolayı kaygısı ve stresi her geçen gün artan kişilerin en azından geleceğe yönelik kaygılarının önüne geçilebilmesine vesile olacaktır.

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