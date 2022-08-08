AK Parti MKYK toplanıyor: 2023 hazırlıkları ele alınacak
AK Parti MYK bugün ekonomik gelişmeleri ve dış politikadaki kritik gündemleri ele alacağı toplantısını yapacak. Seçim yaklaşırken vatandaşı da rahatlatacak adımların ele alınacağı toplantıdaki vatandaş şikayetleri ve çözümler kabinede karara bağlanacak
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Dış politikada atılan adımlardan, seçim hazırlıklarına kadar birçok başlık değerlendirilecek.
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nda İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasının bölgeye yansımalarının ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'de yaptığı görüşmenin detayları da görüşülecek.
2023 hazırlıkları ele alınacak
İç gelişmeler kapsamında seçim hazırlıkları değerlendirilecek.
AK Parti teşkilatlarının 2023 seçimleri için sahada yaptığı çalışmalar gözden geçirilecek.
Ekonomide atılacak yeni adımlar, iptal edilen kamu personel seçme sınavına ilişkin yürütülen inceleme de değerlendirilecek.
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenleyecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız