Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Aşure Günü mesajı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kerbela şehitlerini rahmetle andı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ağustos 2022 13:03
Ersoy, Aşure Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Ersoy, "Muharrem ayının manevi iklimi içerisinde olduğumuz bu mübarek günlerde Aşure Günü'nün tüm insanlık için barış, refah ve bereket getirmesini diliyorum. Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız