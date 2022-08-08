Antalya'da emekli öğretmen denizde boğuldu
Muratpaşa ilçesi Konserve Koyu Halk Plajı'ndan denize giren 65 yaşındaki Ali Rıza Çetinkaya, yüzerek kıyıdan uzaklaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ağustos 2022 13:11
Çetinkaya'nın gözden kaybolması üzerine plajda bulunanlar, durumu deniz polisine bildirdi.
Bölgede arama yapan deniz polisi, Çetinkaya'nın cesedini buldu.
Bota alınan ceset, Kaleiçi Yat Limanı'nda getirildi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız