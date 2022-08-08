Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Aşure Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kerbela şehitlerini andı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ağustos 2022 13:29
Oktay, Aşure Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşure Günü'nün bereketi bizleri kuşatsın, Rabb'im birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Şehadetlerinin sene-i devriyesinde Hz. Hüseyin ve tüm Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız