16 yaşındaki Beyza 'saplantı' kurbanı
İSTANBUL Bahçelievler'den son gelen haber tüyler ürpertti. 16 yaşındaki Beyza 28 yaşındaki cani tarafından evinde başından vuruldu. İntihar girişiminde bulunan saldırganın tedavisi sürüyor
Kaynak : DHA
Eklenme : 08 Ağustos 2022 14:17
Bahçelievler'de geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan olayda 28 yaşındaki Selim T, saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine zorla girdi. Beyza Doğan'ı banyoya götürüp ensesinden vuran zanlı ardında aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Olay sonrası hastaneye kaldırılan Beyza Doğan 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Zanlı Selim T.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız