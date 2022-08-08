Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevde yükselme sınavı açtı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevde yükselme ve Unvan değişikliği için emir yayımladı.
Başvurular 12 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek.
Sınav ise 22 Ekim 2022 tarihinde Milli Savunma Üniversitesinde yapılacak. (Mehaz konuları 2021 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı GYUD Sınavı ile aynı olacak.)
Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıdaki şekildedir;
Müdür: Ankara (1)
Uzman: Ankara (18), Erzurum (1), İstanbul (2), İzmir (1), Kırıkkale (1), Erzincan (2), Kırklareli (1), Pınarhisar(1), Kayseri (1)
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni: Ankara (9)
Depo Ambar Memuru: Ankara (1)
Mal Hesap Sorumlusu: Ankara (1), Afyon (1)
Muhasebe: Ankara (1), Diyarbakır (1)
Unvan Değişikliğine tabi kadrolar aşağıdaki şekildedir;
Elektrik Teknikleri: Muğla (2), Bodrum (1), İstanbul (1)
Elektrik Teknisyeni: Foça (2), İstanbul (1), İzmir (1), Ankara (2), Sakarya (1)
Sıhhi Tesisat Teknikeri: Erzurum (1), Gelibolu (1)
Sıhhi Tesisat Teknisyeni: Konya (1),İstanbul (1), Erzincan (1), Ankara (1)
Yunanca Öğretmeni: İstanbul (1)