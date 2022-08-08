Hapşırık tutması kazaya neden oldu: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa ilçesi D-100 kara yolu Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi. Erbaa'dan Niksar istikametine seyir halinde olan C.G (28) idaresindeki 34 COE 998 plakalı hafif ticari araç önünde seyir halinde olan E. Y. idaresindeki 60 ADK 245 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç devrilirken kamyonet yoldan dışına çıktı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. C.G hapşırık tutması sonucu biranda direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki araca çarptığını ifade etti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.