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Mardin'e gelin gelen Ukraynalı Kolos müslüman oldu

Türkiye'ye gelin gelen Ukrayna vatandaşı Alina Kolos, Mardin'de düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olup Amine ismini aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Ağustos 2022 21:32
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Mardin'e gelin gelen Ukraynalı Kolos müslüman oldu

Ukrayna'da tanıştığı Mahsum Kocak ile geldiği Türkiye'de evlenen Ukrayna vatandaşı Alina Kolos, Müslüman olmaya karar vererek Mardin Müftülüğüne başvurdu. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, İslam'la ilgili Kolos'a bilgiler verdi. Kolos için daha sonra ihtida töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Kolos, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Amine ismini alan Kolos, daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyerek edilen duaya eşlik etti. Müslüman bir arkadaşından etkilendiği için İslamiyet'i seçtiğini ve İslam'a ısındığını belirten Alina Kolos, en büyük arzusunun sevdiği eşiyle mutlu, huzurlu bir hayat sürdürmeleri ve doğacak çocuklarının da Müslüman olarak büyümeleri olduğunu söyledi.

Tören, İl Müftüsü Çelik'in Alina Kolos'a ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim, aile ilmihali ve Kur'an'dan Öğütler kitaplarını takdimiyle son buldu.

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